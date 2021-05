PSG Mercato : Deux gros coups proches d’être officialisés à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 28 mai 2021 à 23:30

À quelques jours de l’ouverture officielle du mercato estival, les lignes bougent déjà au PSG. Désireux de se renforcer considérablement, le club de la capitale s’apprête à annoncer l’arrivée de deux recrues.

La grosse promesse de Nasser Al-Khelaïfi

« On a déjà une grande et belle équipe. Bien sûr, on a besoin de la développer. On a quelques besoins forcés sur des postes. Le recrutement de latéraux et au milieu de terrain ? On va voir avec Leo et le coach aussi, parce qu’on n’achète pas des joueurs comme cela. On a besoin d’un marché pour le faire, mais avec le Covid, ce n’est pas facile. Il est sûr que l’on veut développer notre équipe. On n’est pas bloqués du tout, on est vraiment très calmes, très relax. Bon, c'est le mercato, mais le marché est très compétitif aujourd’hui. Si on a la possibilité, on va faire de belles choses pour l’équipe. On va améliorer l’équipe. »

Si Nasser Al-Khelaïfi a promis de renforcer considérablement l’effectif de Mauricio Pochettino, le président du Paris Saint-Germain s’active aussi pour mettre à la disposition d’Olivier Echouafni, l’entraîneur de l’équipe féminine des rouge et bleu, plusieurs options pour la saison prochaine. Alors que le championnat court encore chez les filles, le PSG prépare déjà le futur. Deux joueuses sont ainsi sur le point de débarquer dans la capitale.

Deux accords pour l’équipe féminine du PSG

Avant le choc au sommet contre l’Olympique Lyonnais, dimanche au Parc OL pour le compte de la 16e journée de D1, le Paris Saint-Germain règle certains dossiers urgents. D’après les informations du journal Le Parisien, le PSG tient déjà ses deux premières recrues pour son équipe féminine. En fin de contrat avec les Girondins de Bordeaux, Estelle Cascarino a donné son accord pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Soeur jumelle de la joueuse de l'Olympique Lyonnais, la défenseur de 24 ans a été séduite par le projet présenté par les dirigeants parisiens et va donc s’engager dans les prochains jours.

Selon RMC Sport, le Paris SG a aussi convaincu une deuxième internationale française pour son équipe féminine. En fin de contrat avec Montpellier, Elisa De Almeida (23 ans) a aussi dit oui au PSG et va signer son contrat après le dernier match du championnat. Dans le sens inverse, c’est d’ores et déjà acté, trois joueuses dont deux cadres du groupe parisien, en fin de contrat en juin prochain, vont aller voir ailleurs : Christiane Endler, l’attaquante danoise Signe Bruun, et la capitaine Irene Paredes. Endler et Bruun sont annoncés à l’OL, tandis que Paredes va rentrer au pays pour s'engager avec le FC Barcelone selon RMC Sport.