ASSE : Sponsor, excellente nouvelle avant le rachat des Verts

Publié par Ange A. le 29 mai 2021 à 04:30

La saison terminée, l’ ASSE vient de bénéficier de la confiance de son sponsor maillot. La mutuelle AESIO a renouvelé son contrat avec les Verts. Une bonne nouvelle en attendant le futur repreneur du club.

L’ ASSE et AESIO renouvellent leur partenariat

L’heure est décidemment aux prolongations du côté de l’AS Saint-Étienne. Ces derniers jours, les Verts ont renouvelé les contrats de pas moins de sept joueurs, dont 4 lors de la seule journée de vendredi. Une autre prolongation de bail a également été actée par l’ ASSE. Dans un communiqué publié sur leur site, les Verts ont officialisé la signature d’un nouveau partenariat avec la Mutuelle AESIO, son sponsor maillot. Le contrat avec cette structure, qui se terminait cette année, a été prolongé de trois ans. Les deux parties sont désormais liées jusqu’en 2024. Une belle manifestation de confiance pour les Verts en ces temps de crise financière. De quoi ravir Roland Romeyer avant le rachat de Saint-Étienne.

Une belle signature pour Romeyer avant de passer la main

« Dans le contexte actuel, l’ ASSE remercie AÉSIO mutuelle pour son soutien indéfectible. AÉSIO mutuelle est un partenaire en adéquation avec nos idées et nos valeurs […] Nous nous réjouissons de partager avec AÉSIO mutuelle la volonté d’accompagner nos jeunes joueurs, joueuses, valides ou non, dans leur développement », a déclaré le président de l’AS Saint-Étienne selon le communiqué. À noter que le nouveau montant de l’opération n’a pas été dévoilé. La Mutuelle est le principal sponsor des Verts depuis 2015. Cette nouvelle prolongation permettra de s’assurer un minimum de stabilité financière avant son passage devant la DNCG. De quoi donner une certaine crédibilité au club au moment où ses présidents Romeyer et Caïazzo souhaitent passer la main.