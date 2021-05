ASSE : Deux grosses infos de Roland Romeyer sur la vente du club !

Publié par JEAN-LUC D le 22 mai 2021 à 13:00

Annoncée depuis 2018, la vente de l’ ASSE rentre probablement dans sa phase la plus concrète. Roland Romeyer, le président du directoire du club stéphanois, est sorti du silence sur le sujet.

ASSE : Romeyer fixe un deadline pour la vente du club

Après l’échec des négociations avec Peak6, un fonds d’investissement américain, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo remettent le couvert pour la vente de l’ ASSE. Présents à la tête du club ligérien depuis 2010, les deux hommes d’affaires français s’apprêtent à passer la main à de nouveaux investisseurs afin de relever le club en grande difficulté sportive et financière. Invité du Top of the Foot sur RMC, Roland Romeyer a annoncé que la vente de l’ ASSE va connaître une avancée notable le 1er juillet prochain, soit le lendemain de la fin de l'exercice comptable 2020-2021.

« Au 1er juillet, il y aura du nouveau. Ce n'est pas une histoire d'argent, mais de pérennisation du club à un moment où il y a eu des choses inédites qui ont plombé le football français. C'est un problème de succession. Il faut assurer quand on a 75 et 67 ans. Il faut savoir passer le relais », a déclaré le président du directoire des Verts. Poursuivant, le patron de la Sacma, société d'agencement stéphanoise, explique que « dans un moment inédit, avec la pandémie et Mediapro, il faut assurer l'avenir du club parce qu'on aime le club. J'aime le club, et on essaie de trouver les moyens financiers pour pérenniser le club. »

Après plus d’une décennie passée dans les hautes instances de l’AS Saint-Étienne, le natif de Pont-Salomon avoue : « je veux que les Stéphanois soient fiers des résultats. Cette année, on a perdu 35 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je ne pense pas qu'on arrivera à l'équilibre, mais on a fait un très bon boulot. »

Toutefois, même s’il veut prendre du recul dans la gestion quotidienne du club de Saint-Étienne, avec Bernard Caïazzo, Romeyer ne compte pas pour autant abandonner totalement son club de coeur.

Romeyer : « Je garderais des actions jusqu’à ma mort »

À 76 ans, Romeyer confirme son envie de vendre, comme révélé en avril dans une lettre écrite avec son compère Bernard Caïazzo, président du Comité de Surveillance de l’AS Saint-Étienne. Si pour le moment, aucun repreneur n’a été annoncé, que ce soit du côté des candidats locaux ou des investisseurs étrangers, le processus de vente avance, mais Romeyer promet de garder des actions pour continuer à être présent dans la surveillance du club.

« La suite après la vente ? Je garderais des actions jusqu’à ma mort, car ça fait partie de mon ADN. Je serai là pour conseiller, je tiens à ce que le club réalise des résultats comme il devrait réaliser », a-t-il expliqué. Onzième de Ligue 1, l’ ASSE accueille dimanche soir Dijon pour le compte de la 38e et dernière journée du championnat.