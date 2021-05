FC Metz Mercato : LOSC, Stade Rennais, Farid Boulaya a pris sa décision

Publié par JEAN-LUC D le 30 mai 2021 à 14:25

Auteur d’une grande saison sous le maillot du FC Metz, Farid Boulaya est annoncé dans le viseur du LOSC et du Stade Rennais. À quelques jours de l’ouverture officielle du mercato estival, le milieu de terrain offensif a fait le point sur son avenir.

Farid Boulaya juge sa saison avec le FC Metz

Auteur de 6 buts et 8 passes décisives cette saison, Farid Boulaya est l’un des grands artisans de l’excellente saison du FC Metz. Profitant d’une interview du quotidien L'Équipe, l’ancien milieu de terrain de Girona FC (Liga 2) est revenu sur ses bonnes performances avec les Grenats.

« J’ai retrouvé un poste qui me convenait mieux (dans l'axe, derrière l'attaquant) où je peux faire le jeu, créer. J'ai pris pas mal d'expérience », a déclaré Farid Boulaya avant d’ajouter : « le coach Antonetti m'a donné beaucoup de confiance, aussi. On se voyait une fois par semaine ou tous les quinze jours dans son bureau pour préparer les matches (… ) Le fait qu'il prenne du temps pour moi donne forcément envie de lui rendre cette confiance. Et j'aime avoir ces responsabilités. » Poursuivant, le joueur de 28 ans a fait le point sur son avenir alors que son nom est lié à Lille OSC et au Stade Rennais.

Farid Boulaya annonce la couleur pour son avenir !

Arrivé en 2018 contre une enveloppe de 800.000 euros, Farid Boulaya est lié au FC Metz jusqu’en juin 2022. À un an de la fin de son engagement, l’international algérien a refusé une proposition de prolongation de sa direction parce que le compatriote de Riyad Mahrez pense qu’il peut être temps pour lui d’aller voir ailleurs.

« Il est temps pour moi d’aller voir plus haut (…) Mon nom a été associé au LOSC et Rennes ? Ce sont deux clubs qui me parlent, bien sûr. Ils jouent la C1, la Coupe d’Europe. Je veux sentir un projet de club où je progresse », a lâché le natif de Vitrolles. Le milieu de terrain de 28 ans a s'est aussi interrogé : « pourquoi ne pas vivre autre chose ? Mon style de jeu correspond à l’Espagne. Ce serait bien de ne pas rester sur ce qui s’est passé à Gérone. L’Angleterre, j’en ai parlé avec Riyad (Mahrez). Il m’a dit que des joueurs avec nos physiques pouvaient s’imposer. Je me sens prêt à relever le défi. »

Reste maintenant à savoir où Boulaya va poser ses valises cet été.