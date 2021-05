OM Mercato : Riyad Mahrez, le rêve de Longoria réalisable ?

Publié par JEAN-LUC D le 17 mai 2021 à 23:00

Avec le départ de Florian Thauvin chez les Tigres de Monterrey, au Mexique, Pablo Longoria cherche à attirer un nouvel ailier cet été à l'OM. Lié à Manchester City, Riyad Mahrez s’est prononcé sur un éventuel transfert à Marseille.

Mercato : Riyad Mahrez lâche une réponse foudroyante à l’OM

En difficulté à Leicester durant la saison 2014-2015, Riyad Mahrez aurait pu s’engager avec l’Olympique de Marseille puisque le club anglais l’avait proposé à Vincent Labrune lors du mercato hivernal de cette même saison. Le président d’alors du club phocéen avait simplement éconduit l’international algérien. Depuis, le milieu de terrain offensif a rejoint Manchester City en 2018 contre un chèque de 67,8 millions d’euros et est aujourd’hui l’un des meilleurs à son poste dans le monde.

Interrogé par Eric Di Meco sur RMC Sport concernant une possible fin de carrière à l’OM, le protégé de Pep Guardiola n’a pas donné le temps aux supporters marseillais de rêver plus longtemps. « Ça te dirait de finir ta carrière à l'OM ? Non franchement, ce n’est pas quelque chose que je me dis, je me sens très bien en Angleterre, j’ai vraiment envie de finir ma carrière ici donc ce n’est pas quelque chose que j’envisage non », a déclaré le champion d’Afrique 2019, bien que fan de l’Olympique de Marseille depuis son enfance.

Riyad Mahrez vers une prolongation à Manchester City ?

Sous contrat jusqu’en 2023, Riyad Mahrez va bientôt être récompensé par sa direction pour son excellente saison 2020-2021 et ses prestations époustouflantes contre le Paris Saint-Germain en demi-finale de la Ligue des Champions.

En effet, d’après les informations du spécialiste mercato Fabrizio Romano, les dirigeants de Manchester City ont décidé d’offrir une prolongation de contrat au capitaine de la sélection algérienne. Un rendez-vous est même déjà programmé pour le mois de juin prochain entre la direction, le joueur et son agent.