PSG Mercato : 200M€, énorme révélation sur les ambitions du Qatar

Après une nouvelle désillusion en Ligue des Champions, le PSG s’apprête à vivre un nouvel été agité. Nasser Al-Khelaïfi a déjà annoncé la couleur après la dernière journée du championnat. Et le Qatar s’y prépare déjà.

Nasser Al-Khelaïfi annonce la couleur pour le recrutement

Interrogé au micro de Canal + après la victoire du PSG face au Stade Brestois (2-0), lors de la 38e journée de Ligue 1, Nasser Al-Khelaïfi a fait le point sur le recrutement estival. Le président du club de la capitale a ouvertement annoncé que l’équipe de Mauricio Pochettino va être améliorée cet été.

« On a déjà une grande et belle équipe. Bien sûr, on a besoin de la développer. On a quelques besoins forcés sur des postes. Le recrutement de latéraux et au milieu de terrain ? On va voir avec Leo et le coach aussi, parce qu’on n’achète pas des joueurs comme cela. On a besoin d’un marché pour le faire, mais avec le Covid, ce n’est pas facile. Il est sûr que l’on veut développer notre équipe. On n’est pas bloqués du tout, on est vraiment très calmes, très relax. Bon, c'est le mercato, mais le marché est très compétitif aujourd’hui. Si on a la possibilité, on va faire de belles choses pour l’équipe. On va améliorer l’équipe », a indiqué NasserAl-Khelaïfi. Et aux dernières nouvelles, le Qatar prépare une véritable révolution cet été.

PSG : Une grosse enveloppe annoncée pour le mercato

D’après les informations du journaliste Romain Molina, le directeur sportif du PSG, Leonardo, disposera d'une grosse enveloppe pour recruter sur le marché qui s’ouvre le 9 juin. Si le quotidien français Le Parisien a récemment annoncé une enveloppe de 70 millions d’euros, le journaliste indépendant révèle que l’Émir du Qatar va en réalité investir entre 150 et 200 millions d’euros pour renforcer l’effectif du Paris SG.

« Gros budget transfert pour le PSG cet été. Sans doute, le club sera le plus actif en Europe. L’Émir a demandé un renforcement net de l'équipe pour gagner la Ligue des Champions avant la Coupe du Monde 2022 au Qatar. En attendant la réforme du fair-play financier, c'est effectivement l'opportunité idéale », a écrit Molina sur son compte Twitter.

L’été s’annonce donc très chaud du côté de la capitale.