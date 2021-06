ASSE Mercato : Un défenseur monégasque promis aux Verts ?

Publié par Ange A. le 04 juin 2021 à 04:30

Disposant de ressources limitées, l’AS Saint-Étienne devrait encore miser sur des prêts cet été. L’ ASSE aurait déjà coché le nom d’un jeune latéral de l’ AS Monaco pour renforcer ses rangs la saison prochaine.

L’ ASSE sur un joli coup à l’AS Monaco

Avec la grave blessure d’Yvann Maçon, Claude Puel a été contraint de repositionner Miguel Trauco comme latéral gauche. Malgré ses ressources financières limitées, le coach de l’ ASSE entend recruter à ce poste pour le prochain exercice. Aux dernières nouvelles, le technicien castrais compte piocher à l’AS Monaco, un de ses anciens clubs, pour se renforcer. D’après les informations de Foot Mercato, le coach de l’AS Saint-Étienne s’intéresse au profil d’Arthur Zagre. Le latéral gauche âgé de 19 ans vient de terminer son prêt au Dijon FCO, lanterne rouge de Ligue 1 la saison dernière. Pas dans les plans de Niko Kovac, l’ancien titi parisien devrait de nouveau partir en prêt afin d’engranger de l’expérience.

Les Verts en pole dans le dossier Zagre ?

D’après le média en ligne, l’ ASSE voudrait enrôler le jeune défenseur dans le cadre d’un prêt. Mais Saint-Étienne n’est pas le seul club de l’élite qui s’intéresse à Arthur Zagre. L’ancien parisien est également sur les tablettes des Girondins de Bordeaux. Mais le club au scapulaire ne serait pas un concurrent de poids à en croire But Football. Le média spécialisé assure que Zagre gagnerait davantage à rejoindre Saint-Étienne où Claude Puel mise sur les jeunes. « Son homologue bordelais, Jean-Louis Gasset, est davantage réputé pour sa propension à faire jouer des éléments expérimentés », note la source. Outre ces deux pistes locales, le jeune arrière gauche serait également sur les tablettes des Allemands de Fribourg et des Néerlandais de Feyenoord. Recruté en 2019 contre 10 millions d’euros, il ne reste qu’un an de contrat à Zagre à l’AS Monaco.