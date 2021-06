ASSE Mercato : Laurent Batlles à la place de Claude Puel ?

Publié par ALEXIS le 03 juin 2021 à 14:00

Mis en vente depuis avril, l’ ASSE pourrait passer sous la main d’un nouveau repreneur en juillet. Entre-temps, le nom de Laurent Batlles est évoqué pour prendre la place de Claude Puel, selon la volonté d’un groupement d'entrepreneurs locaux.

ASSE : Batlles sondé par un groupe d'investisseurs

Roland Romeyer a annoncé une étape décisive pour la vente de l’ ASSE, à partir du 1er juillet 2021. Le président du directoire du club ligérien et son associé ont décidé à la mi-avril 2021 de céder leur équipe à de nouveaux investisseurs capables de lui faire franchir un palier supérieur. Et en cas de nouveaux propriétaires, le poste de Claude Puel (coach et manager général) est évidemment menacé. Laurent Batlles, actuel entraîneur de l’ES Troyes AC, fraîchement promu en Ligue 1, serait dans le plan d’un groupement d'entrepreneurs locaux. Ces derniers ont sondé le coach de 45 ans pour devenir l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne s’ils prennent les commandes du club, selon les informations de Bernard Lions de L’Équipe.

Parcours de Laurent Batlles

Laurent Batlles est un ancien joueur des Verts. Il a défendu les couleurs stéphanoises entre 2010 et 2012. Après avoir mis fin à sa carrière en mai 2012, il a intégré la cellule de recrutement de l’ ASSE. Le technicien natif de Nantes est devenu entraîneur adjoint des U15 Nationaux de Sainté lors de la saison 2013-2014, puis entraîneur de l’équipe réserve pendant l’exercice 2014-2015. La saison d’après (2015-2016), il est passé adjoint de Christophe Galtier sur le banc de touche de l’équipe professionnelle des Verts, avant de redevenir entraîneur de la réserve jusqu’en juin 2019.

Nommé coach de l’ESTAC en juin 2019, Laurent Batlles a remporté le championnat de la Ligue 2 cette saison et une admission en Ligue 1. Il est sous contrat avec le club aubois jusqu’en juin 2023, soit pour deux saisons encore. Outre l’ ASSE, Angers SCO est aussi intéressé par ses services. L'ex-milieu de terrain de Sainté était également dans les petits papiers du Montpellier HSC qui a finalement engagé Olivier Dall'Oglio.