PSG Mercato : Real, Benzema drague ouvertement Kylian Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 04 juin 2021 à 23:30

De retour en sélection avec l’équipe de France, Karim Benzema n’oublie pas le mercato de son club, le Real Madrid. L’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, est forcément dans sa ligne de mire.

Kylian Mbappé veut une équipe qui gagne !

« Tout le monde sait que j’ai une profonde attache pour le club (…) Après, je veux être dans un endroit où je sens que je peux vraiment gagner, avec un projet solide autour de moi. C’est le plus important. Je mange football, je vis football, le projet sportif est primordial. Certitudes ? Non. Il n’y a qu’une équipe qui gagner la LDC. Cela ne veut pas dire que les autres sont mauvais.

Mais il faut sentir que l’on part avec une équipe pour faire quelque chose. Après, ce sont nous les joueurs sur le terrain. On discute avec le club. En tout cas, j’ai passé de très belles années ici. On est très clair avec le club. On va faire les choses comme il le faut », déclarait Kylian Mbappé lors de la remise de son prix de meilleur joueur de la saison en Ligue 1 à l’occasion de la cérémonie des Trophées UNFP.

Si le buteur de 22 ans veut quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre une équipe qui gagne et qui a beaucoup plus d’ambitions, son compatriote Karim Benzema lui ouvre grand les portes du Real Madrid.

Karim Benzema attend Kylian Mbappé au Real Madrid

Dans des propos rapportés par RMC Sport ce vendredi, l’avant-centre du club madrilène et de l’équipe de France a carrément lancé un énorme appel du pied à son jeune coéquipier chez les Bleus. Pour Benzema, le Real est le meilleur endroit pour Mbappé et il l’y attend assez rapidement. Interrogé sur le numéro 7 du PSG, qu’il découvre avec la sélection, le Madrilène de 33 ans n’a pas caché son admiration pour le coéquipier de Neymar, qu’il décrit comme un joueur « agile, rapide, efficace, qui sait tout faire » avec le ballon.

Pour prolonger leur idylle naissante, faudrait-il que Benzema signe au Paris Saint-Germain ou que Mbappé rejoigne Madrid ? « Que lui vienne au Real, ce serait ça l’idéal », a répondu avec sourire le vice-capitaine des Merengues. « Tous les grands joueurs veulent venir un jour au Real Madrid donc je lui souhaite que ça se fasse rapidement, en tout cas s’il a des envies de quitter le PSG qui est une bonne équipe aussi », a ajouté l’ancien joueur de l’OL.

Reste maintenant à savoir ce que va décider le principal concerné pour la suite de sa carrière.