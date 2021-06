Mercato OM : Après Gerson et Almada, Longoria sur Lucas Olaza

Publié par Gary SLM le 06 juin 2021 à 21:33

Lucas Olaza, arrière gauche uruguayen de Boca Juniors, pourrait rejoindre l’ OM lors de ce mercato estival. La direction du club négocie son transfert avec ses dirigeants.

Mercato OM : Du monde dans le groupe de Sampaoli ?

L’ entraîneur de l’ OM, Jorge Sampaoli, pourrait faire le plein de renforts cet été. Alors que Gerson n’est plus très loin de l’Olympique de Marseille et que de chauds pourparlers sont en cours pour Thiago Almada, Pablo Longoria serait sur le point de convaincre une autre cible de venir au club phocéen. Ce mercato OM s’annonce visiblement comme le plus mouvementé depuis le rachat de l’équipe phocéenne par Frank McCourt. Malgré la situation difficile que connait le club, plusieurs joueurs devraient venir enrichir l’effectif phocéen les prochains jours.

Le président du club Marseillais, qui a arraché une 5e place en championnat avant la fin de saison, ne cesse de multiplier les actions pour le mercato estival qui débute le 9 juin prochain. Il est déjà sur le point d’officialiser le transfert de Gerson en plus d’être annoncé en négociation avec les dirigeants de Vélez Sarsfield pour le transfert de Thiago Almada. Le nom de ce joueur capable d’évoluer au poste d’ailier gauche ou milieu offensif de 20 ans a été soufflé par le coach Jorge Sampaoli.

Une autre préoccupation habite aussi les dirigeants du club olympien, créer de la concurrence à Jordan Amavi. C’est Lucas Olaza qui est le choix des recruteurs marseillais pour renforcer le poste de défenseur gauche. Malgré la prolongation du contrat de ce joueur français de 27 ans, l’Olympique de Marseille compte bien s’offrir une seconde solution à son poste. Selon le média Football Club de Marseille, Lucas Olaza, joueur de 26 ans appartenant à Boca Juniors, pourrait faire l’affaire. Son prêt à Valladolid prend fin avec la descente de ce club en seconde division.

Transfert foot : Quel prix à payer pour Lucas Olaza ?

6 millions d’euros devraient suffire aux recruteurs phocéens pour faire affaire avec l’écurie argentine. Ce latéral réputé pour sa forte participation aux actions offensives ne devrait pas être retenu par ses dirigeants en cas de proposition du club de foot Marseillais équivalente à ce montant.

Le latéral gauche a de fortes chances d’augmenter le nombre de transferts chez le rival du PSG à condition de payer le prix. Jorge Sampaoli, fan de son style de jeu, fait de son arrivée un point clé dans le mercato de l’OM.

Engager un milieu de terrain en plus du buteur complémentaire recherché est une piste de l’entraîneur argentin. L’actualité foot mercato de l’Olympique de Marseille devrait donc restée animée jusqu’au début de saison.