OM Mercato : Marseille en grand danger pour Thiago Almada ?

Publié par Timothée Jean le 09 juin 2021 à 13:30

Recruter un nouveau milieu offensif est l’une des priorités de l’ OM cet été. Pour ce faire, le club olympien a notamment coché le nom de Thiago Almada. Et alors que tout semblait sourire aux marseillais, le prodige argentin pourrait finalement prendre une autre destination.

OM Mercato : Thiago Almada prêt à snober Marseille ?

Malgré quelques difficultés financières, l' OM se montre très ambitieux pour ce mercato estival et se donne les moyens de renforcer son effectif en vue de la saison prochaine. Ainsi, le président Pablo Longoria travaille déjà en coulisses pour boucler plusieurs dossiers chauds. Si l’arrivée de Gerson à l’Olympique de Marseille n’est plus qu’une question de temps, le boss de l’OM voudrait également attirer un nouveau milieu offensif. Sous la houlette de Jorge Sampaoli, le club marseillais a activé la piste menant au prodige du football argentin Thiago Almada et semblait bien parti pour le recruter.

RMC Sport révélait récemment que le joueur de 20 ans aurait donné son accord de principe à l’ OM et son agent aurait fait le déplacement jusqu'à Marseille afin de finaliser les détails de son futur contrat. C'est un bail de cinq ans qui l’attendrait déjà dans la cité phocéenne et il ne restait plus qu’à trouver un accord économique entre les deux écuries pour boucler son transfert. Seulement, la donne a changé ces derniers jours.

OM Mercato : Le silence inquiétant de Thiago Almada

En effet, une arrivée de Thiago Almada à l’Olympique de Marseille est loin d’être acquise. D’après les informations de La Provence, c’est désormais le calme plat autour de la pépite argentine, qui ne donne plus de ses nouvelles aux dirigeants marseillais. « À tel point que le clan Sampaoli s'inquiète désormais de ce silence tandis que, en interne, certains avouent leur scepticisme sur la faisabilité de l'opération », indique le quotidien provincial.

Il faut dire que l’ OM n’est pas le seul club intéressé par Thiago Almada. « Paré au décollage pour l'Europe », le jeune joueur pourrait rejoindre une autre formation européenne en cas d’offre satisfaisante. Son club, Vélez Sarsfield, a déjà refusé des offres de 20 M€ pour son transfert en provenance d’autres prétendants, tels que le FC Barcelone ou encore Manchester City.