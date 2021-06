OL Mercato : Juninho en difficulté dans le dossier Ellyes Skhiri

Publié par ALEXIS le 11 juin 2021 à 11:58

L’ OL a déjà bouclé deux recrutements annonçant la couleur sur le mercato estival. Ellyes Skhiri, milieu de terrain du FC Cologne, sera-t-il la 3e recrue de Juninho ? Pas certain, car le dossier s’annonce compliqué pour le directeur sportif.

La première offre de l' OL pour Ellyes Skhiri repoussée

Damien Da Silva a rejoint l’ OL librement en provenance du Stade Rennais. Juninho a aussi enrôlé son compatriote Henrique Silva Milagres, plus connu sous le nom d'Henrique, arrivé de Vasco de Gama (Brésil). L’Olympique Lyonnais était sur le coup pour Gerson, mais a été doublé par l’ OM. Ellyes Skhiri plaît aux dirigeants des Gones selon les informations de Bild. Lyon a même fait une première proposition au FC Cologne, afin de recruter son milieu défensif, mais elle a été repoussée selon les informations de L'Express. Le joueur de 26 ans est pourtant d’accord avec Juninho pour rejoindre l’ OL en Ligue 1, à en croire le média allemand. Les Gones vont-ils faire une deuxième offre ? Possible, surtout que le mercato vient juste de s'ouvrir et se poursuit jusqu'au 31 août 2021.

Ancien de Ligue 1 et crack au FC Cologne

Ellyes Skhiri connaît bien la Ligue 1, car il a été formé au Montpellier HSC (2010-2014) et a fait ses débuts chez les professionnels sous le maillot du club héraultais. Il a joué 5 saisons de suite en Ligue 1 entre 2014 et 2019, puis a été transféré au FC Cologne fin juillet 2019 grâce à un transfert conclu à 6 M€. Le natif de Lunel (en Hérault) avait disputé 133 toutes compétitions confondues avec le MHSC, dont 123 en Ligue 1, pour 10 buts et 5 passes décisives. Avec les Boucs, il a pris part à 32 matchs sur 34 en Bundesliga la saison dernière, a marqué 5 bus et délivré 3 passes décisives. La valeur d'Ellyes Skhiri est estimée à 10 M€ sur le marché des transferts. International tunisien depuis mars 2018, le joueur courtisé par l' OL compte 34 sélections avec les Aigles de Carthage.