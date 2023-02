OL Mercato : Un milieu de Bundesliga file entre les doigts de Lyon

Publié par Dylan le 11 février 2023 à 11:50

Alors qu'il avait ouvert la porte à l'OL pour une arrivée cet été, un milieu de terrain serait proche de rejoindre l'Eintracht Francfort.

Décidément, le mercato ne sourit pas à l'Olympique Lyonnais. Si le club rhodanien a obtenu l'arrivée de trois joueurs cet hiver (Dejan Lovren, Jeffinho et Amin Sarr), les supporters ne sont pas non plus ravis. Ils pensaient sans doute que leur club favori ferait davantage de changements au sein du groupe, en actant notamment les départs d'indésirables (Jérôme Boateng, Moussa Dembélé...).

Finalement, il y a même eu de mauvaises surprises avec la vente de Malo Gusto à Chelsea. Si le latéral droit formé à l'OL est revenu en prêt, cela reste une des énigmes du mercato hivernal rhodanien. Point positif : les Gones vont pouvoir recruter cet été. Le problème, c'est que les fans avaient encore mis quelques espoirs dans cette saison 2022-2023. Bien que neuvième de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais de Laurent Blanc n'est qu'à 8 longueurs du top 5. Seule la Coupe de France semble donc être l'unique chance d'Europe la saison prochaine d'après les choix de la direction rhodanienne.

Ciblé par l'OL, Ellyes Skhiri vers l'Eintracht Francfort

Les énigmes du mercato rhodanien se poursuivent et ne se ressemblent pas. Courtisé par l'OL cet hiver, le milieu défensif Ellyes Skhiri avait affirmé il y a quelques jours que son approche avait été réalisée trop tardivement. Mais ce n'est pas tout. Alors qu'il envisageait de quitter son club actuel, le FC Cologne à l'issue de son contrat cet été pour l'Olympique Lyonnais, la situation a évolué.

Selon le journaliste Florian Plettenberg, qui travaille pour Sky Sport Allemagne, l'ancien montpelliérain aurait noué des contacts avec l'Eintracht Francfort. L'actuel cinquième de Bundesliga pourrait naturellement lui plaire car il est en bonne position pour disputer la Ligue des Champions la saison prochaine (1 point d'écart avec le 4ème Leipzig). Bruno Cheyrou, le responsable du recrutement de l'OL va donc devoir agir vite s'il veut enrôler l'international tunisien (52 sélections).