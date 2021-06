OM Mercato : Deux cuisants échecs annoncés pour Longoria

Publié par Ange A. le 12 juin 2021 à 06:30

Le transfert de Gerson à Marseille bouclé, l’ OM entend régler d’autres dossiers pour son mercato estival. Mais Pablo Longoria devrait essuyer deux échecs au sujet de certaines pistes.

L’ OM refroidi par un attaquant italien

Avec Valère Germain, Dario Benedetto et les incertitudes autour d’Arkadiusz Milik, l’Olympique de Marseille va perdre des éléments offensifs cet été. Raison pour laquelle Pablo Longoria s’active pour compenser ces départs. Le président de l’ OM courtise notamment Giacomo Raspadori. Âgé de 21 ans, l’attaquant de Sassuolo est l’une des surprises de la liste de Roberto Mancini pour l’Euro 2020. Le jeune avant-centre a été l’une des révélations de la saison en Serie A avec ses 6 réalisations et 3 passes décisives en 27 matchs. Cependant, le crack de Sassuolo est parti pour rester en Italie et se dirigerait vers un cador du calcio. Tuttosport assure en effet que Raspadori est disposé à rejoindre l’Inter Milan, club dont il serait fan depuis sa tendre enfance.

Un coup dur dans un autre dossier en Argentine

Outre la piste menant à Giacomo Raspadori, l’Olympique de Marseille fonce vers le mur pour une autre cible en Amérique du sud. L’ OM s’intéresse davantage à la filière sud-américaine depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli. Le technicien argentin est un vieux briscard du football sud-américain où il s’est fait un nom. Le nouveau coach de l’ OM pousse pour l’arrivée d’un de ses compatriotes au Vélodrome. L’entraîneur marseillais souhaite recruter Esteban Andrada pour concurrencer l’intraitable Steve Mandanda. Seulement, la dernière sortie de l’agent du portier de 30 ans n’a pas de quoi rassurer El Zurdo. Selon Luciano Nicotra, son client est bien parti pour rejoindre un autre club, mais du côté du Mexique. L’agent assure que le portier de Boca Juniors pourrait poser ses valises à Monterrey, où évoluent les anciens buteurs marseillais André-Pierre Gignac et Florian Thauvin. « Il y a un bon dialogue entre Boca et Monterrey. Ils ne sont pas très éloignés économiquement. Ce sera résolu », a indiqué Nicotra à ESPN.