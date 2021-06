OM Mercato : Officiel, Gerson débarque à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 09 juin 2021 à 19:30

Après une longue période de spéculations, l’ OM vient d'officialiser l’arrivée Gerson en provenance Flamengo. Le milieu de terrain brésilien s’est engagé avec l’Olympique de Marseille pour les cinq prochaines saisons.

OM Mercato : Gerson, la première recrue estivale de Marseille !

Cela était pressenti depuis quelques semaines, c’est désormais officiel ! Gerson s’est engagé avec l’Olympique de Marseille pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu’en 2026. Dans un communiqué publié sur son compte Twitter, le club phocéen a confirmé l’accord avec Flamengo pour le transfert définitif du milieu de terrain brésilien. « L'Olympique de Marseille annonce un accord de principe avec le club brésilien, Flamengo, pour le transfert définitif de Gerson », peut-on lire dans le communiqué.

Jorge Sampaoli s’offre ainsi sa première recrue estivale. L’entraineur phocéen avait en effet demandé le recrutement du Brésilien à sa direction. Le coach argentin connaît très bien Gerson pour l'avoir affronté lorsqu'il officiait encore à la tête de l'Atlético Mineiro. Le patron du banc de l’ OM l’aura donc sous ses ordres la saison prochaine.

OM Mercato : Un transfert record

Cette saison, Gerson a brillé sous les couleurs de Flamengo et a été élu dans l'équipe type des deux dernières saisons au Brésil. Après un retour au bercail couronné de succès, l’ancien joueur de l’AS Rome tentera de se relancer sur la scène européenne. Le montant exact de son transfert à Marseille n’a pas été précisé par le club, mais selon la presse locale, l’Olympique de Marseille aurait bouclé sa signature contre un chèque de plus 30 millions d’euros, bonus compris. Un montant qui ferait de Gerson l’un des joueurs les plus chers de l’histoire de l’OM derrière Dimitri Payet. Actuellement avec la sélection olympique du Brésil, le joueur de 24 ans devrait rejoindre Marseille à l’issue des Jeux Olympiques, prévus en août prochain.