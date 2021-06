OM Mercato : Longoria conseillé sur les dossiers Milik et Lirola

Publié par ALEXIS le 12 juin 2021 à 11:30

L’ OM a démarré son mercato estival en force avec le transfert de Gerson, venu de Flamengo (Brésil). Le club a cependant encore les dossiers Arkadiusz Milik et Pol Lirola à gérer.

L' OM en difficulté dans le dossier Pol Lirola

Arkadiusz Milik et Pol Lirola sont prêtés à l’ OM avec option d’achat pendant le mercato hivernal, en janvier 2021. Le premier est arrivé en provenance du SSC Naples et a terminé meilleur buteur des Phocéens en Ligue 1 avec 9 buts en seulement 15 matches disputés. Quant au second, il a été régulier pendant la saison. Il a disputé 19 matches de championnat pour 2 buts et 2 passes décisives à son actif. Pablo Longoria se penche en ce moment sur l’avenir de ces deux joueurs pour des signatures définitives.

L’Olympique de Marseille a du temps pour boucler le dossier Arkadiusz Milik. Cependant, le dossier Pol Lirola est plus compliqué. La direction de l’ OM est confrontée à l’exigence élevée de la Fiorentina. Les dirigeants du club italien réclament 12 M€ d’indemnité pour le transfert de leur joueur. Seulement, les Marseillais ont déjà investi 20 M€ pour recruter Gerson et doivent bien gérer leur modeste budget de recrutement pour satisfaire l'entraîneur Jorge Sampaoli.

Malleville demande à Longoria de garder Milik et Lirola

Donnant son avis sur la situation des deux joueurs, René Malleville, fan du club phocéen, a conseillé au président de tout faire pour les conserver. « Il y a deux joueurs que je souhaite voir rester au club la saison prochaine, c’est Pol Lirola et Arkadiusz Milik. Ce sont deux joueurs qui seront indispensables au vu des performances qu’ils ont faites la saison passée », a-t-il exigé, lors d’un live avec Farid Rouas.

« Lirola a fait des prouesses. Il est génial. Milik, dès qu’il reçoit un ballon, c’est but ! On a mis du temps pour trouver un grand attaquant. Il faut le garder. Il faut que Milik et Lirola soient à l’ OM à la reprise », a indiqué le chroniqueur fan des Olympiens.