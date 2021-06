Stade Rennais Mercato : Nzonzi, menace d’un prétendant

Publié par ALEXIS le 12 juin 2021 à 12:30

Le Stade Rennais est sérieusement menacé pour Steven Nzonzi. Un club européen bien connu a débarqué sur la piste menant vers le milieu de terrain du SRFC.

Stade Rennais : Steven Nzonzi dans les plans du Benfica

Le Stade Rennais est bien engagé pour recruter Steven Nzonzi définitivement, après sa belle saison 2021 en Ligue 1. En effet, le SRFC ne dispose pas d’option d’achat dans le contrat du milieu défensif prêté par la Roma. Cependant, il est sur le marché à un an de la fin de son contrat. De plus, le joueur de 32 ans ne souhaite plus retourner dans la capitale italienne où le nouvel entraîneur de La Louve, José Mourninho ne l’attend pas forcément.

Nzonzi souhaite donc rester au Stade Rennais FC. Mais alors que presque tous les voyants sont au vert pour la signature officielle de Steven Nzonzi au SRFC, ce dernier est balancé sur les tablettes du Benfica. Selon But Football Club, le club basé à Lisbonne a coché le nom du champion du monde 2018 en plan B en cas d’échec du transfert d’Al Musrati, sa priorité évoluant à Sporting Braga.

Le milieu Tricolore s'est imposé à Rennes

La saison dernière, Steven Nzonzi a disputé 34 matches lors desquels il a été titulaire 33 fois en Ligue 1. Il a aussi pris part à 5 matchs en phase de poule de l' Uefa Ligue des Champions. Ses performances sous le maillot des Rouge et Noir sont bonnes, en témoigne l'intérêt de Benfica. Pour rappel, le milieu défensif Tricolore avait été prêté dans un premier temps au Stade Rennais pour six mois, fin janvier 2020. Mais grâce à la qualification du club présidé par Nicolas Holveck en coupe d'Europe (C1) à l'issue de l'exercice 2019-2020 écourté, son contrat assorti d'une clause d'un an supplémentaire a été prolongé automatiquement jusqu'à fin juin 2021.