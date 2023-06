Alors que les supporters du Stade Rennais attendent toujours de connaître la première recrue estivale, un Champion du monde a fait un club d’oeil au SRFC.

Laissé libre par Al Rayan, au Qatar, à l’issue de son contrat le 30 juin prochain, Steven Nzonzi compte bien poursuivre sa carrière à 34 ans révolus. S’il laisse la porte à toutes les options possibles pour rebondir rapidement, le milieu de terrain français a subtilement lancé un appel du pied au Stade Rennais.

Mercato Stade Rennais : Steven Nzonzi encore dans les plans du SRFC ?

Après avoir fait ses classes au Paris Saint-Germain, grandit à Amiens SC et revenu confirmé au Stade Rennais, Steven Nzonzi a gardé un bon souvenir de ses années Ligue 1. Après deux saisons pleines dans le championnat qatari sous les couleurs d’Al Rayyan, le Champion du monde 2018 est à la recherche d’un nouveau club pour rebondir au plus vite puisqu’il est désormais libre. Même si son nom n’a encore été associé à aucun club de Ligue 1, l’ancien milieu de terrain défensif de l’AS Rome et du FC Séville, notamment, aimerait bien trouver un nouveau projet dans son pays. Surtout qu’il reste marqué par son bref passage au Stade Rennais durant la saison 2020-2021.

« La France ? C’est une possibilité. J’ai aimé évoluer en Ligue 1, à Rennes, dans mon pays. En France ou ailleurs, peu m’importe, tant que je continue à kiffer le foot », a confié Steven Nzonzi dans une interview accordée au journal Le Parisien. Alors que l’Arabie saoudite recrute tous azimuts en Europe, l’international français s’y verrait bien lui aussi.

« L’Arabie saoudite ? Pourquoi pas ? Cette destination va, je pense, séduire de plus en plus de joueurs. La Saudi Pro League a l’air en plein essor. Quand tu recrutes Cristiano Ronaldo, un champion doublé d’un grand compétiteur, tu envoies un signal positif vers extérieur. Les arrivées de Karim Benzema et N’Golo Kanté participent à cet attrait croissant. Ils n’y vont pas, seulement, pour de très beaux contrats, mais aussi pour continuer à gagner des trophées. Ne comptez pas sur eux pour se la couler douce », a ajouté le compatriote de Kylian Mbappé. Reste maintenant à savoir si Bruno Genesio et le SRFC pensent à Steven Nzonzi pour se renforcer cet été.