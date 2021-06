PSG Mercato : Real Madrid, Kylian Mbappé fait trembler le Qatar

Publié par JEAN-LUC D le 12 juin 2021 à 14:00

En plein Euro avec l’équipe de France, Kylian Mbappé alimente toujours les rumeurs autour de son avenir avec le PSG. Annoncé au Real Madrid cet été, l’attaquant parisien a tenu à faire une énorme précision sur la suite de sa carrière au Paris SG.

La position du PSG sur le cas Kylian Mbappé

« Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre (…) C’est Paris, c’est son pays. Il a une mission, pas seulement être un joueur de foot, mais promouvoir le Championnat de France, son pays et sa capitale. Il a tout ce qu’il faut pour prolonger ici. Où peut-il aller ? Quels clubs, en termes d’ambition et de projet, peuvent aujourd’hui rivaliser avec le PSG ? », a déclaré récemment Nasser Al-Khelaïfi concernant un éventuel transfert de Mbappé au Real Madrid.

Sous contrat jusqu’en 2022, l’ancien avant-centre de l’AS Monaco n’a pas encore prolongé et avoue se poser de sérieuses questions sur son avenir au club de la capitale.

Mercato PSG : Kylian Mbappé jette un froid sur son avenir

Profitant d’une interview accordée à France Football, Kylian Mbappé est revenu sur sa situation non tranchée avec le Paris Saint-Germain. Annoncé comme le grand rêve de Florentino Pérez et du Real Madrid, le meilleur buteur de la saison en Ligue 1 a publiquement assumé ses doutes sur le projet parisien.

« Je dois prendre la bonne décision et c’est difficile… Je dois me donner toutes les chances de prendre une bonne décision. Je suis dans un endroit où je me plais, me sens bien. Mais est-ce le meilleur endroit pour moi ? Je n’ai pas encore la réponse », a indiqué le protégé de l' entraîneur argentin Mauricio Pochettino.

À un an de la fin de son engagement avec le PSG, Mbappé n’exclut donc plus la possibilité de changer d’air cet été. Doha est donc prévenu.