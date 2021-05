PSG Mercato: Real, Mbappé lâche une réponse subtile à Al-Khelaïfi

Publié par JEAN-LUC D le 24 mai 2021 à 10:43

Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, avait fait une annonce détonante sur l’avenir de Kylian Mbappé, annoncé proche d’un transfert au Real Madrid. L'attaquant parisien s'est lui aussi prononcé sur sa situation et ses envies pour le futur.

Nasser Al-Khelaïfi confiant pour l’avenir de Mbappé

Interrogé au micro de Canal+ dimanche soir, après la victoire face au Stade Brestois (2-0), Nasser Al-Khelaïfi a clairement indiqué que le Paris Saint-Germain ne cédera pas Kylian Mbappé au Real Madrid comme annoncé ces derniers jours par plusieurs médias espagnols, d’autant que le meilleur joueur de la Ligue 1 de la saison 2020-2021 envisage lui aussi de poursuivre son aventure sous le maillot rouge et bleu.

« Kylian Mbappé a-t-il joué son dernier match au PSG ? Non, jamais de la vie, Kylian est un joueur du PSG et il veut y rester (…) Si je suis confiant pour la Kylian ? C’est sûr ! », a déclaré le président du vice-champion de France avec un large sourire.

Arrivé en 2017 en provenance de l’AS Monaco contre un chèque historique de 180 millions d’euros et sous contrat jusqu’en 2022, l’international français de 22 ans ne quittera pas le PSG cet été. Mais si le boss du club parisien semble rassuré à 100% d’avoir le contrôle total concernant l’avenir de son buteur bondynois, le principal concerné, lui, a des exigences pour la suite de sa carrière.

Kylian Mbappé fixe ses conditions pour rester au PSG

Avec 27 buts en 31 matches, Kylian Mbappé a été élu par ses pairs de Ligue 1 « meilleur joueur de la saison. » À l’occasion de la remise de son trophée Trophées UNFP par l’ancienne joueuse du Paris Saint-Germain, Laure Boulleau, le protégé de Mauricio Pochettino a été interrogé sur les rumeurs concernant son futur. Et le champion du monde 2018 a ouvertement évoqué les arguments qui lui permettraient de continuer avec le Paris SG.

« Ce qui permettrait de rester ? Tout le monde sait que j’ai une profonde attache pour le club. Quand je suis arrivé, je ne suis personne. Je suis une promesse. Le club m’a mis à l’aise, il m’a donné de la confiance. Peut-être plus que je le méritais », lance Mbappé au micro de Canal+. Avant d’ajouter : « après, je veux être dans un endroit où je sens que je peux vraiment gagner, avec un projet solide autour de moi. C’est le plus important. Je mange football, je vis football, le projet sportif est primordial. »

Poursuivant, le coéquipier de Neymar a mis l’accent sur la solidité de l’équipe pour remporter la Ligue des Champions. « Je veux les certitudes de gagner ? Certitudes, non. Il n’y a qu’une équipe qui gagner la LDC. Cela ne veut pas dire que les autres sont mauvais. Mais il faut sentir que l’on part avec une équipe pour faire quelque chose (…) On discute avec le club (…) On est très clair avec le club. On va faire les choses comme il le faut », a expliqué le numéro 10 de l’équipe de France.

Nasser Al-Khelaïfi sait donc ce qui lui reste à faire.