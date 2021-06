OL Mercato : Le nouveau staff des Lyonnaises au complet

Publié par ALEXIS le 14 juin 2021 à 16:00

Dans un communiqué officiel, l’ OL a indiqué que Sonia Bompastor, la nouvelle entraîneuse de l’équipe féminine a désormais son staff au complet.

OL : L'organigramme de Sonia Bompastor connu

Nommée coach de l’ OL féminin le 27 avril 2021, Sonia Bompastor a composé son staff technique. Elle a confirmé Camille Abily, ancienne internationale française et membre du staff de l’équipe féminine depuis 2019, à son poste d’adjointe. Un visage connu à Lyon intègre également le staff des Lyonnaises. Il s’agit de Théo Rivrin, nommé second adjoint. Ce dernier est diplômé d’un brevet d’entraîneur du football et a entrainé les U19 féminine de l’Olympique Lyonnais pendant trois ans (août 2016 - août 2019), avant de rejoindre la Ligue de Bretagne de football en tant que conseiller technique départemental.

« Théo Rivrin sera plus spécifiquement en charge du suivi sportif des joueuses en post-formation, prenant ainsi la suite de Camille Abily », a précisé l’ OL sur son site internet. Quant à Christophe Gardié, il reste dans le staff comme coach des gardiennes, au poste qu’il a occupé ces quatre dernières saisons. Deux préparateurs physiques issus de l’Academy : Romain Segui, préparateur physique à l’Olympique Lyonnais depuis 2011 et en poste avec le groupe féminin depuis deux saisons, ainsi que Rémi Pullara, qui rejoint le staff technique après trois ans en tant que préparateur physique en charge des U14 puis des U16, font également partie du staff de Sonia Bompastor.

Reprise des entraînements le 15 juillet

Analyste vidéo des Fenottes depuis 2019, Maeva Ruiz reste à son poste. Le staff médical aussi. Il est composé du docteur David Mouriesse (le premier responsable) et de deux kinésithérapeutes : Thibaud Aubin et Liamine Belaloui. « L’ensemble du staff professionnel féminin encadrera les joueuses dès le 15 juillet prochain pour la reprise de l’entraînement », a communiqué l’ OL. Pour rappel, l’équipe professionnelle féminine du club rhodanien a été détrônée par le PSG cette saison, après un long règne de 14 ans (2007-2020).