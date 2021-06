PSG Mercato : En attendant Hakimi, Leonardo frappe un coup à 20M€

Publié par JEAN-LUC D le 14 juin 2021 à 12:30

En attendant un probable rapprochement avec l’Inter Milan pour Achraf Hakimi, le PSG poursuit son mercato estival. Leonardo est proche de boucler une seconde signature après le milieu de terrain néerlandais Georginio Wijnaldum.

Le PSG ne lâche pas Hakimi, l’Inter inflexible

À la recherche d’un arrière droit, le Paris Saint-Germain a fait d’Achraf Hakimi sa grande priorité pour cet été. Mais le dossier traîne puisque l’Inter Milan se montre inflexible pour l’international marocain. Selon les médias italiens, les dirigeants du club milanais réclament 80 millions d’euros pour laisser filer l’ancien défenseur du Real Madrid. Mieux, Chelsea est même passé devant le Paris SG dans cette affaire.

« L’Inter veut 80 millions d’euros pour se priver d’Hakimi, sinon il n’y a pas d’accord. Les offres ont atteint 60M€ pour le moment. Aujourd’hui, il faut faire plus attention à Chelsea qu’au PSG, car les Anglais ont beaucoup poussé ces derniers jours et ils offrent aussi 60 millions », explique le spécialiste mercato de Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio. Face à ce blocage et soucieux de mettre nécessairement la main sur un latéral droit, Leonardo a activé une autre piste et se rapproche de son but.

Mercato PSG : Serge Aurier tout proche de signer son retour

« J’ai connu la Premier League, une finale de C1. Je suis arrivé à la fin d'un cycle et il est temps d'aller voir ailleurs (…) Je n’ai jamais caché mon envie de revenir un jour au PSG. C’est mon club de coeur, celui que je supporte, je me sens libre d’en parler (…) Si le club fait une proposition cet été, c’est sûr que le PSG fera partie de mes premiers choix », déclarait récemment Serge Aurier dans une interview accordée au journal L’Équipe.

D’après Rudy Galetti, l'ancien défenseur du PSG est sur le point de voir son rêve devenir réalité, puisque Tottenham et Leonardo sont quasiment sur le point de boucler son transfert. En effet, le journaliste italien assure que le Paris SG s’apprête à annoncer le retour de l’international ivoirien de 28 ans contre une enveloppe de 20 millions d'euros. Dans l’attente d’une réponse positive de l’Inter Milan pour Achraf Hakimi, Leonardo a voulu sécuriser le club parisien en mettant la main sur son ancien joueur.

Auteur de 19 matchs et 2 buts en Premier League cette saison, Serge Aurier pourrait ainsi devenir la seconde recrue parisienne après Georginio Wijnaldum, en attendant Gianluigi Donnarumma. L’officialisation de son retour est même imminente selon le journaliste sportif.