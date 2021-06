PSG Mercato : Real, Mbappé lâche une nouvelle annonce explosive

Publié par JEAN-LUC D le 15 juin 2021 à 11:00

À quelques heures du premier match de l’Euro contre l’Allemagne, Kylian Mbappé a encore été interrogé sur son avenir avec le PSG, alors que son nom est toujours associé au Real Madrid. Et la réponse de l’attaquant de l’équipe de France a été sans ambages.

Kylian Mbappé refuse de se pencher sur son cas personnel

« Je dois prendre la bonne décision et c’est difficile… Je dois me donner toutes les chances de prendre une bonne décision. Je suis dans un endroit où je me plais, me sens bien. Mais est-ce le meilleur endroit pour moi ? Je n’ai pas encore la réponse. » Depuis cette sortie de Kylian Mbappé lors d’une longue interview accordée à France Football, la presse espagnole n’arrête pas de dire que l’international français de 22 ans s’apprête à faire ses adieux au Paris Saint-Germain afin de rejoindre le Real Madrid.

Sous contrat jusqu’en 2022, l’ancien avant-centre de l’AS Monaco n’ayant toujours pas renouvelé son engagement avec le PSG. À nouveau interpellé sur la suite de sa carrière, le coéquipier de Karim Benzema et d’Antoine Griezmann a tenu à mettre les choses au clair à ce sujet. « Le Paris Saint-Germain, ce n’est absolument pas ma priorité. Ma priorité c’est l’équipe de France, c’est cet Euro. C’est une grande compétition, donc je suis 100 % concentré sur l’Euro », a déclaré Kylian Mbappé dans un entretien avec RTL. Des propos qui laissent encore planer le doute sur le futur du champion du monde 2018.

Mercato PSG : Mbappé a fixé un timing pour sa décision

D’après les informations de RMC Sport et du quotidien Le Parisien, Mbappé est toujours en pleine réflexion en ce qui concerne son avenir. Même s’il privilégie une prolongation avec les rouges et bleus, le Golden Boy 2017 attend toutefois de voir ce que vont faire Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo durant ce mercato estival.

Après la Coupe du Monde en 2018 avec la France, Mbappé veut soulever sa première Ligue des Champions et aspire à évoluer dans une équipe ambitieuse comme il l’a répété lui-même il y a quelques semaines. Toutefois, selon les mêmes sources franciliennes, le partenaire de Neymar ne devrait pas prendre de décision avant la fin de l’Euro. Le PSG et le Real Madrid vont donc devoir patienter avant d’être définitivement fixés.