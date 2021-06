FC Nantes Mercato : Un départ officiel chez les Canaris

Publié par ALEXIS le 16 juin 2021 à 14:48

Dans les tuyaux depuis un moment, le transfert d’Alexandre Olliero du FC Nantes est désormais officiel. Le gardien de but a été acquis par Pau FC en Ligue 2, à l'issue de son prêt d'une saison.

Prêté au Pau FC la saison dernière, Alexandre Olliero ne reviendra pas au FC Nantes. Il a fait l’objet d’un transfert dont le montant et la durée du contrat n’ont pas été communiqués par les deux clubs. « Le Football Club de Nantes et le Pau FC (Ligue 2 BKT) ont trouvé un accord pour le transfert définitif d'Alexandre Olliero. […] Le FC Nantes lui souhaite une très belle continuation pour la suite de sa carrière », a informé le FCN, dans son communiqué. Arrivé sur les bords de l'Erdre en 2013 en provenance de La Rochelle, le portier de 25 ans était encore sous contrat avec son club formateur jusqu’en juin 2023. D’après le journaliste de 20 Minutes, David Phelippeau, Alexandre Olliero aurait signé pour trois saisons. Pour le montant du transfert, le FC Nantes « touchera un pourcentage à la revente », d’après le confrère.

Seulement 3 matchs disputés avec les pros au FCN

Pour rappel, le gardien de but natif de La Rochelle a parachevé sa formation à la Jonelière. Passé professionnel sous le maillot des Jaune et Vert en juin 2017, Alexandre Olliero n’a joué que 3 matchs avec les pros, soit 2 en coupe de la Ligue et 1 en Ligue 1. Il a cependant disputé 14 matchs avec la réserve, pour 14 buts encaissés et 3e clean sheet réalisés. En manque de temps de jeu avec les Canaris, il avait été prêté au Chamois Niortais lors de l'exercice 2018-2019, puis à Pau en 2020-2021.