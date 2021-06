PSG Mercato : Quatre signatures significatives officialisées !

Publié par JEAN-LUC D le 18 juin 2021 à 21:30

Outre l’arrivée de joueurs déjà confirmés, le PSG pense aussi à l’avenir. Le club de la capitale vient pour ce faire d’enregistrer les signatures de quatre jeunes joueurs prometteurs.

Mercato PSG : Weidmann et Najeh signent pros

Le Paris Saint-Germain a annoncé ce vendredi la signature des premiers contrats professionnels de Kaïs Najeh et de Daouda Weidmann. Jeune défenseur de 18 ans, Kaïd Najeh, arrivé au Paris SG à l’âge de six ans, a signé un contrat professionnel de trois ans en faveur du PSG, soit jusqu’en juin 2024. Il a été ensuite imité par Daouda Weidmann, milieu de terrain du même âge, qui a lui aussi signé pour les trois prochaines saisons. Comme l’a récemment reconnu le président parisien, Nasser Al-Khelaïfi, les règles en vigueur en France ne mettent pas vraiment les clubs à l’abri d’un exode de leurs jeunes talents, ce qui oblige les équipes à anticiper par des engagements vis-à-vis des joueurs qu’elles forment.

« En particulier en France à cause du premier contrat limité à trois ans. À l'étranger, ils peuvent signer cinq ans. On doit changer la règle, car ça nous met en position de faiblesse, regardez comment les clubs allemands en profitent », a-t-il expliqué. Le Paris Saint-Germain prend donc des dispositions afin de blinder les plus prometteurs de ses jeunes joueurs. Après Weidmann et Najeh, deux autres signatures ont encore été annoncées par le PSG.

Michut et Nagera prolongent au PSG

Comme annoncé ces dernières heures par Le Parisien et RMC Sport, Édouard Michut et Kenny Nagera ont officiellement prolongé leurs contrats respectifs avec le Paris Saint-Germain. Régulièrement pointé du doigt pour son incapacité à retenir ses jeunes talents, le club parisien a retenu la leçon et réussi ainsi à conserver deux de ses jeunes promesses. Initialement sous contrat jusqu'en juin 2023, le milieu de terrain relayeur de 18 ans a prolongé jusqu'en juin 2025.

Souvent convoqué dans le groupe A cette saison, Michut a fait ses grands débuts en Ligue 1 le 27 février dernier en entrant en jeu en toute fin de match à Dijon. Le prometteur attaquant Kenny Nagera (19 ans) a lui aussi fait ses grands débuts en Ligue 1 cette saison en entrant en jeu à Strasbourg le 10 avril dernier. L'international français U19 a signé jusqu'en 2025 avec le PSG et devrait être prêté la saison prochaine, selon Le Parisien. La même source assure que plusieurs clubs de Ligue 2 sont intéressés par les services de la pépite parisienne.

Le mercato parisien loin d'être terminé

Outre ces signatures qui préparent l'avenir, le club de la capitale continue de surveiller le mercato estival. Des joueurs en attaque, au milieu de terrain et même en défense pourraient venir enrichir l'effectif de l' entraîneur argentin Mauricio Pochettino. Même si Georginio Wijnaldum a déjà rejoint les rangs du PSG et que le gardien italien Donnarumma est annoncé sur le point de signer lui aussi, les emplettes du club de foot de Paris ne seront pas terminées.

Jusqu'au bout, le PSG surveille les plus grandes opportunités en ce qui concerne Cristiano Ronaldo, annoncé sur le départ à la Juve, et Lionel Messi qui n'a pas encore prolongé au FC Barcelone. La principale préoccupation la direction du club parisien reste cependant les négociations pour la prolongation du contrat de Kylian Mbappé. Le buteur tricolore, engagé en Euro avec l’équipe de France, n’a toujours pas répondu à l’offre de ses dirigeants pour prolonger jusqu’en juin 2025 comme Neymar. Le brésilien a même signé pour une année de contrat en option en plus après 2025.