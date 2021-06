Stade Rennais Mercato : Le SRFC sur un gros coup en Espagne

Publié par ALEXIS le 19 juin 2021 à 12:47

Qualifié pour la Ligue Europa, le Stade Rennais s’active pour se renforcer pendant ce mercato estival. Florian Maurice, directeur sportif du SRFC, a coché le nom d’un joueur de l’Atlético Madrid, un champion d’Espagne.

Stade Rennais : Hector Herrera dans le viseur du SRFC

Après sa campagne catastrophique en Uefa Ligue des champions la saison dernière, le Stade Rennais repart à la conquête de l'Europe, mais cette fois, en League Europa. Pour mieux figurer dans la compétition, le club breton cherche à se renforcer cet été. Et c'est un impératif, car certains joueurs ont quitté le SRFC et d'autres pourraient suivre. Damien Da Silva, par exemple, est parti libre de tout contrat à l’ OL. Rennes lui avait pourtant proposé une prolongation, mais aucun accord n’a été trouvé. Steven Nzonzi est retourné à l’AS Rome après son prêt d’une saison. Le milieu défensif Eduardo Camavinga refuse pour le moment de prolonger son contrat avec son club formateur. L’international français souhaite en effet rejoindre un plus grand club, le PSG notamment qui lui fait les yeux doux depuis la fin de la saison.

Face à cette vague de départs de joueurs clés, le Stade Rennais est sur plusieurs pistes pour se renforcer. L’Équipe croit savoir qu’ Hector Herrera est l’une des cibles du directeur sportif du SRFC. Le patron du recrutement au club Rennais doit offrir à Bruno Génésio les hommes qu’il lui faut pour terminer dans le top 3 de Ligue 1 la saison prochaine. Aux yeux du dirigeant des Rouge et Noir, le milieu de terrain de l’Atlético Madrid a le profil idéal pour prendre la place de Steven Nzonzi ou d’Eduardo Camavinga (évidemment s’il est transféré) au sein de l'équipe de l’entraîneur Bruno Genesio.

Qui est Hector Herrera ?

Hector Herrera est un polyvalent milieu de terrain formé dans son pays natal, le Mexique, et arrivé en Europe précisément au FC Porto (Portugal) en juillet 2013. C'est du club Portugais qu'il s'est engagé avec l’Atlético Madrid en juillet 2019 après six saisons consécutives sous le maillot des Dragons. International mexicain, le joueur visé par le Stade Rennais totalise 76 sélections avec La Verde. Champion d’Espagne 2021 avec les Colchoneros, Hector Herrera a disputé 16 matches en Liga et a été titulaire 8 fois. Il a également pris part à 5 matchs en UEFA Champions League lors de l’exercice passé.

Lié au club madrilène jusqu’à fin juin 2022, le natif de Tijuana dispose d’un bon de sortie cet été. Une opportunité pour le Stade Rennais, car la valeur du joueur de 31 ans sur le marché des transferts est estimée à 7 M€.