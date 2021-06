PSG Mercato : 58M€, Leonardo tente un gros pari en Premier League

Publié par JEAN-LUC D le 20 juin 2021 à 18:03

Pour cet été, le PSG compte améliorer son équipe comme l’a confié son président Nasser Al-Khelaïfi dans les colonnes du journal L’Équipe. Après le marché italien, Leonardo, le directeur sportif du club parisien, veut désormais chasser du côté de l’Angleterre.

Pochettino s’est renseigné auprès de Bielsa

Si les noms de Sergio Ramos et Raphaël Varane sont régulièrement associés au Paris Saint-Germain depuis plusieurs semaines, Leonardo et Mauricio Pochettino scrutent aussi d’autres horizons afin de mettre la main sur un nouveau défenseur central. Et d’après le journal The Mirror, l’entraîneur du club de la capitale s’est rapproché de son homologue de Leeds United, Marcelo Bielsa, afin de se renseigner sur un joueur qu’il a eu sous ses ordres en prêt durant la saison 2019-2020 : Ben White.

Sous contrat jusqu’en 2024 avec Brighton, le défenseur de 23 ans plaît à l’entraîneur parisien qui aimerait l’avoir dans son effectif dès cet été. Convaincu par le témoignage de Marcelo Bielsa, Pochettino a demandé à Leonardo de recruter l’international anglais. Mais l’affaire ne s’annonce pas du tout aisée pour le patron du recrutement du PSG.

Mercato PSG : Leonardo entre dans la course pour Ben White

En effet, le Mirror explique que le Paris Saint-Germain n’est pas le seul candidat à la signature de Ben White. En Angleterre, Mikel Arteta, le coach d’Arsenal, est aussi intéressé par le natif de Poole. D’ailleurs, les Gunners ont même déjà formulé une première offre de 40 millions d’euros, mais refusée par Brighton qui attend beaucoup plus pour son joueur.

« Il est entendu que les Seagulls n’examineront que les offres supérieures à 50 millions de livres sterling (58M€) pour le défenseur anglais », a indiqué Sarah Rendell, la journaliste du quotidien britannique. En plein Euro avec The Three Lions, Ben White ne devrait pas prendre de décision concernant son avenir avant la fin de cette compétition continentale.

Affaire à suivre donc…