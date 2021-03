Arsenal : Mikel Arteta revient sur l'énorme bourde de Granit Xhaka

Publié le 07 mars 2021 à 03:00

Tenu en échec cette après-midi sur la pelouse de Burnley, Arsenal perd de précieux points dans la course à l'Europe en Premier League. Un nul concédé notamment à cause de l'énorme bourde de Granit Xhaka amenant le but adverse. Malgré cette terrible erreur, son entraîneur Mikel Arteta ne lui en pas tenu rigueur.

La bourde de Xhaka coûte cher à Arsenal

En début d'après-midi sur la pelouse de Turf Moor, Burnley reçevait Arsenal pour un match à priori facile pour les Londoniens qui restaient sur une victoire fantastique sur le terrain de Leicester (1-3). Pourtant, rien ne se passait comme prévu pour les Gunners. Ouvrant rapidement le score grâce à Pierre-Emerick Aubameyang, les hommes de Mikel Arteta vont néanmoins subir l'égalisation suite à une grossière faute de Granit Xhaka, qui en voulant relancer de manière courte, tira sur l'opportuniste Wood dont la déviation termina dans le but déserté par Bernd Leno. Ayant eu le mérite d'avoir poussés jusqu'au bout, les coéquipiers de Bukayo Saka ne parviendront pas à arracher la victoire.

Arteta assume la responsabilité de cette erreur

Déçu par la physionomie du match et le manque de chance de son équipe, Mikel Arteta n'a pas tenu à accabler son milieu suisse Xhaka, assumant les responsabilités de cette défaillance technique : "Nous avons créé, mais nous n'avons pas assez marqué. Nous avons donné un but à l'adversaire (...) Nous avons frappé la barre, le poteau, nous avons obtenu un tir bloqué alors que leur gardien de but était déjà battu. (...) Cela peut arriver dans le football (...) C'est comme ça, c'est la façon dont nous jouons et la façon dont je veux jouer. Nous devons juste connaître le risque et les règles que nous avons dans certains domaines en termes de type de balles que nous devons jouer. Mais c'est comme ça (...) Nous devons améliorer cela individuellement. Mais si quelqu'un fait une erreur parce qu'il joue comme nous le voulons, je le soutiendrai toujours. " Une désillusion qui devra motiver les joueurs du nord de Londres, qui défieront leurs voisins et rivaux de Tottenham lors de la prochaine journée.













Par Chemssdine