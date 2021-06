FC Lorient Mercato : Un cadre des Merlus vers les Etats-Unis

Publié par Ange A. le 22 juin 2021 à 04:30

Le FC Lorient va enregistrer un important départ cet été. Pour sa prochaine saison dans l’élite, le club Morbihan ne pourra pas compter sur l’un de ses cadres en route pour la D2 nord-américaine.

Un cadre quitte le FC Lorient pour l’United Soccer League

Pour son retour dans l’élite, le FC Lorient a accueilli une dizaine de recrues lors du dernier mercato estival. Malgré cet important contingent de renforts, Christophe Pélissier a frôlé la relégation avec les Merlus. Lorient a terminé à la 16e place de Ligue 1. Barré par la concurrence, Sylvain Marveaux a été relégué sur le banc. Lors du dernier exercice, le milieu offensif de 35 ans n’a disputé que 10 rencontres (264 minutes), dont 3 en tant que titulaire. Il a terminé la saison sans se montrer décisif. Ce pénible exercice sera d’ailleurs son dernier sous les couleurs du FCL. En fin de contrat, il sera libre de s’engager avec le club de son choix. Sur le départ à Lorient, il pourrait vivre une nouvelle expérience à l’étranger, loin de l’Europe. Il est annoncé en United Soccer League, l’antichambre de la Major League Soccer.

Une officialisation attendue pour Marveaux

D’après les indiscrétions de L’Équipe, Sylvain Marveaux s’est engagé avec Charlotte Independence. Un contrat d’un an est évoqué pour le milieu de terrain offensif. La franchise basée en Caroline du Nord occupe actuellement la 4e place de la conférence Est. Formé au Stade Rennais, le natif de Vannes a déjà évolué en Premier League du côté de Newcastle United. Il a passé quatre saisons chez les Magpies entre 2011 et 2016 avec de signer son retour en France du côté du FC Lorient en 2016. Au total, il a disputé 87 rencontres sous les couleurs des Merlus pour 17 buts et 12 passes décisives.