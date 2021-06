OM Mercato : Encore une bonne nouvelle dans le dossier Lirola

Publié par Ange A. le 22 juin 2021 à 08:30

L’Olympique de Marseille peut se frotter les mains en vue du transfert de Pol Lirola. D’après les informations de la presse italienne, la Fiorentina serait en train de lâcher du lest dans ce dossier.

Ça sent bon pour le transfert de Pol Lirola à Marseille

Les voyants sont au vert pour le transfert de Pol Lirola à l’Olympique de Marseille. Le latéral espagnol souhaite rester à l’OM après son prêt. Arrivé en janvier, l’arrière droit s’est avéré précieux dans le dispositif d’André Villas-Boas, puis dans celui de Jorge Sampaoli. Également satisfaite des performances de défenseur de 23 ans (2 buts et 2 passes décisives en 22 matchs), la direction de Marseille souhaite définitivement l’enrôler. Mais Pablo Longoria doit régler une facture de 12 millions d’euros auprès de la Fiorentina. Le latéral ibère est en effet encore sous contrat avec La Viola. Il est encore lié au club italien jusqu’en 2024. Aux dernières nouvelles, la Fiorentina prépare déjà le départ de son arrière droit à l’OM.

La succession de Lirola ouverte à la Fiorentina

La Nazione assure en effet que la Fiorentina a déjà ouvert la succession de Pol Lirola. La Viola serait notamment intéressée par le profil de Davide Zappacosta. L’Italien était prêté la saison dernière au Genoa par Chelsea. Les Blues ne vont pas retenir le joueur de 29 ans cet été. Surtout qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat avec le club londonien. Recruté en 2017 en provenance du Torino, Zappacosta n’a pas réussi à faire ses preuves avec le champion d’Europe. En 2019-2020, il avait déjà été prêté à l’AS Roma. Cette fois, c’est son départ définitif qui est attendu afin de ne pas le laisser partir gratuitement dans un an. Reste maintenant à savoir si la Fiorentina parviendra à rapatrier le polyvalent latéral dont la valeur marchande est estimée à 8 millions d’euros sur Transfermarkt.