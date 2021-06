OM Mercato : Gattuso quitte la Fiorentina, Marseille jubile !

Publié par Timothée Jean le 17 juin 2021 à 13:30

C’est une nouvelle qui devrait faire les affaires de l’ OM. Gennaro Gattuso n’est plus l’entraîneur de la Fiorentina. Le coach italien a été démis de ses fonctions suite à de profonds désaccords avec sa direction.

Le départ de Gattuso fait des heureux à l' OM

C’est un véritable coup de tonnerre qui vient de retentir dans le ciel de Florence en Italie. Trois semaines après avoir été nommé nouvel entraîneur de la Fiorentina, Gennaro Gattuso a fait ses valises. Le club italien vient d’officialiser son départ. « L’ACF Fiorentina et Monsieur Rino Gattuso, d'un commun accord, ont décidé de ne pas donner suite aux accords précédents et donc de ne pas entamer la prochaine saison ensemble. Le Club s'est immédiatement mis au travail pour identifier un choix technique qui guiderait l'équipe de Viola vers les résultats que méritent la Fiorentina et la Ville de Florence », peut-on lire dans le communiqué.

Nommé en mai dernier, Gennaro Gattuso ne sera donc pas sur le banc de la Fiorentina la saison prochaine. Selon les informations de la presse locale, le coach italien n’a pas supporté les choix de ses dirigeants concernant le mercato estival et a décidé de claquer la porte. Son départ inattendu devrait faire des heureux, notamment du côté de l’Olympique de Marseille.

La Fiorentina désormais prête à céder Lirola à Marseille ?

L’arrivée de Gennaro Gattuso sur le banc de la Fiorentina avait complément changer la donne pour Pol Lirola. L’entraîneur italien s’accrochait fermement au défenseur espagnol. Prêté la saison dernière à Marseille, le latéral droit a convaincu les dirigeants de l’OM de le conserver, mais Gattuso ne voulait pas entendre parler de son départ.

L’entraîneur italien démis de ses fonctions, la Viola pourrait désormais vendre son défenseur espagnol à moindre coût. En tout cas, les dirigeants de l’Olympique de Marseille, confrontés à des soucis financiers, ont déjà entamé des négociations avec leurs homologues italiens afin d'obtenir un rabais dans ce dossier. La situation devrait s’éclaircir dans les prochains jours, sauf si le prochain entraîneur de la Fiorentina décide de mettre son veto au départ de Pol Lirola.