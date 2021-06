ASSE : Vente, un gros atout du projet Bodmer mis en avant

Publié par ALEXIS le 22 juin 2021 à 16:00

L’ ASSE et le FC Nantes sont convoités. Si les Verts sont officiellement mis en vente, ce n’est pas le cas des Canaris. Comparant la situation du club ligérien et celui de la Cité des Ducs, Christophe Pignol, ancien joueur, a évoqué un atout majeur dans le dossier Mathieu Bodmer, relativement au projet porté par Mickaël Landreau à Nantes.

ASSE : Pignol, « l’avantage, c’est que les présidents sont vendeurs »

Mathieu Bodmer est porteur d’un projet de reprise en main de l’ ASSE, club mis en vente par les deux propriétaires. Tout comme Mickaël Landreau, l’un des visages du projet "Collectif Nantais" qui souhaite racheter le FC Nantes des mains de son propriétaire Waldemar Kita. Ce dernier n’est pourtant pas vendeur. Dès lors, Christophe Pignol estime que le projet de Mathieu Bodmer a plus de chance d’aboutir que celui de son ancien coéquipier chez les Canaris (1996-1997), Mickaël Landreau.

« Je suis certain, avec le riche tissu économique qui existe dans la plaine du Forez, que des Stéphanois peuvent reproduire le modèle du "Collectif Nantais". L’avantage d’un projet de reprise de l’AS Saint-Étienne, c’est que les coprésidents sont vendeurs », a expliqué l’ancien Stéphanois et ex-Nantais, dans Le Progrès. Pour rappel, Christophe Pignol (51 ans) a joué à l’ ASSE entre 1987 et 1991, puis au FC Nantes de 1993 à 1997.

Loïc Perrin, le meilleur ambassadeur pour un projet de reprise

Selon ce dernier, le meilleur ambassadeur pour porter un projet de rachat à Sainté est Loïc Perrin, emblématique capitaine du club stéphanois. Le défenseur de 35 ans a pris sa retraite à l’issue de la saison 2019-2020, après 17 saisons consécutives sous le maillot des Verts. « À l' ASSE, l’équivalent de Mickaël Landreau pourrait être Loïc Perrin », a-t-il estimé. « C’est la personne idéale pour porter une telle action et il suffirait qu’il soit cornaqué par un entrepreneur de la région. Loïc, c’est le meilleur ambassadeur actuel du club stéphanois. Il réunit toutes les qualités qu’on loue à Saint-Étienne », a expliqué Christophe Pignol.