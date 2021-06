FC Nantes Mercato : Basila signe en Belgique, mais reste en France

Publié par ALEXIS le 23 juin 2021 à 02:25

Thomas Basila ne jouera plus avec le FC Nantes, car il n'a pas trouvé d'accord avec son club formateur en vue d'une prolongation de son contrat. Libre de tout engagement, il a rejoint le KV Ostende. Mais le club de l’élite belge l'a prêté immédiatement à l’AS Nancy-Lorraine.

FC Nantes : Basila s'engage avec Ostende et est prêté à Nancy

Thomas Basila a quitté le FC Nantes où il était en fin de contrat. Il s’est engagé avec le KV Ostende pour quatre ans, soit jusqu’au 30 juin 2025. Cependant, le jeune défenseur ne jouera pas avec le club belge en Jupiler Pro League . Il a été prêté à l’AS Nancy-Lorraine en Ligue 2, dans la foulée de sa signature chez Les Côtiers. Cela pour les deux prochaines saisons. « Thomas Basila s’est engagé avec le KV Ostende, qui l’a ensuite prêté pour deux saisons à l’AS Nancy-Lorraine. Une clause prévoit la possibilité que ce prêt devienne permanent », a confirmé le club basé à Tomblaine dans la banlieue nancéienne. L’ ASNL a précisé ensuite que « c’est le premier défenseur central recruté par le club lors de ce mercato estival et donc le deuxième vrai spécialiste à ce poste avec l’expérimenté Abdelhamid El Kaoutari ».

13 matchs chez les pros et un départ du FCN

Thomas Basila (22 ans) a été formé à l’académie du FC Nantes entre 2013 et 2019. Il avait signé son premier contrat professionnel avec les Canaris en mai 2017, mais c’est bien plus tard en avril 2019 qu’il avait disputé son premier match en Ligue 1. Il faut noter que le natif d’Orléans n’a pas réussi à s’imposer dans l’équipe nantaise. Il a pris part à seulement 13 matchs avec l’équipe pro du FCN, dont 9 en L1 entre 2019 et 2021. Par ailleurs, l’arrière central est passé par les catégories U16, U17, U18, U19 et U20 des Tricolores entre 2014 et 2019. Il totalise plus de 40 matchs avec l’Équipe de France, évidemment chez les jeunes.