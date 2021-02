FC Nantes Mercato : Kombouaré pousse un espoir vers la sortie

Publié le 25 février 2021 à 05:30

Nouvel entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré a fait un choix fort en écartant quelques joueurs du groupe professionnel. Cette décision du nouveau coach du FCN sera lourde de conséquences. Un crack devrait quitter les Canaris au prochain mercato suite à sa mise à l’écart.

Une pépite du FC Nantes contrariée par Kombouaré

Après deux matchs sur le banc du FC Nantes, Antoine Kombouaré a pris une mesure forte en vue de la suite de la saison. Engagé dans une opération maintien, le nouvel entraîneur nantais a décidé de se passer de certains éléments jusqu’au terme de la saison. Il s’agit notamment de la recrue Jean-Kévin Augustin, des jeunes Bridge Ndilu (20 ans) et Thomas Basila (21 ans). Les trois joueurs ont été écartés du groupe professionnel et finiront la saison avec l’équipe réserve. Une décision d’ailleurs contestée par l’UNFP qui brandit la menace de sanctions. S’agissant de Basila, L’Équipe révèle que le jeune défenseur supporte mal cette mise à l’écart. En fin de contrat, le défenseur central a déjà tranché pour son avenir selon le quotidien sportif.

Pas de prolongation en vue pour Basila

Le journal national croit savoir que Thomas Basila a décidé de quitter le FC Nantes à la fin de la saison. En fin de contrat, le défenseur central ne voit plus son avenir avec les Canaris suite à cette décision d’Antoine Kombouaré. Il n’envisagerait plus de prolonger et devrait donc quitter son club formateur en tant qu’agent libre l’été prochain. Lancé par Vahid Halilhodzic en avril 2019, le natif d’Orléans a disputé 13 matchs avec l’équipe première. Cette saison, il n’a pris part qu’à une seule rencontre. C’était lors de la défaite de Nantes en Coupe de France contre le RC Lens (2-4). Il s’agissait sans doute de sa dernière apparition sous le maillot de l’équipe première des Jaune et vert.













Par Ange A.