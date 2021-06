Bordeaux : Rachat, premières impressions de Gérard Lopez

Publié par ALEXIS le 23 juin 2021 à 01:25

Juste après l’officialisation de l’accord entre King Street, propriétaire de Bordeaux, et Gérard Lopez, en vue du rachat du club, l’homme d’affaires a livré ses premières impressions.

Bordeaux : Gérard Lopez se réjouit de la « 1re étape franchie »

Gérard Lopez sera le prochain propriétaire des Girondins Bordeaux, si l’accord et les documents relatifs au rachat du club au scapulaire sont validés par la DNCG. En attendant les derniers détails à finaliser, l’ancien patron du LOSC ne cache pas sa satisfaction pour l’accord trouvé avec King Street. « Nous avons déposé une offre solide, à même de répondre aux attentes des différentes parties prenantes. […] Une première étape est franchie. Il nous reste maintenant beaucoup de travail pour finaliser le dossier sportif et obtenir la signature de tous les accords nécessaires », s’est-il félicité, avant de faire une annonce : « Je serai dès cette semaine à Bordeaux pour travailler avec tous les acteurs de ce dossier […], afin de sauver définitivement le club avec un projet sportif et économique solide et cohérent ».

Rachat réalisé avec des capitaux propres

Gérard Lopez est également revenu sur son intérêt pour le FCGB, six mois après avoir été contraint de céder Lille OSC. « Je me suis engagé dans ce dossier, en capitaux propres, pour éviter le redressement judiciaire, synonyme de relégation pour les Girondins de Bordeaux », a-t-il justifié. Pour finir, le dirigeant sportif de 49 ans a tenu à remercier particulièrement les supporters pour leur soutien « tout au long de cette démarche ». Il a adressé également des mots de remerciement à « l’ensemble des partenaires qui y ont contribué, notamment King Street, le maire de Bordeaux, le président de la Métropole et le club au scapulaire » à cet accord.