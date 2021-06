Ex - LOSC : Gérard Lopez vers un retour surprise en Ligue 1 ?

Publié par Ange A. le 15 juin 2021 à 06:00

Ancien président du Lille OSC, Gérard Lopez pourrait signer son retour en France dans les prochains mois. L’entrepreneur de 49 ans est impliqué dans le projet de rachat des Girondins de Bordeaux.

Gérard Lopez vers les Girondins de Bordeaux

Six mois après son départ, Gérard Lopez pourrait effectuer son retour en Ligue 1. L’homme d’affaires a quitté la présidence du Lille OSC en décembre suite à la vente du club à Merlyn Partners SCSp. L’entrepreneur luxembourgeois est intéressé par le rachat des Girondins de Bordeaux. Le club au scapulaire est sans propriétaire depuis le retrait du fonds américain King Street en avril. Depuis, le FCGB a été placé sous protection du tribunal de commerce de Bordeaux et attend un nouvel investisseur. Sud Ouest révèle que l’ancien patron des Dogues a déposé son offre auprès de la banque Rothschild, mandatée pour gérer la vente du club au scapulaire. Une rencontre entre l’ancien président des Dogues est annoncée avec le maire de Bordeaux, Pierre Hurmic. Question pour l’homme d’affaires, soutenu par un fonds d’investissement américain, de dévoiler son projet à l’édile.

Lopez en pole pour le rachat du FCGB ?

Dans ce dossier, Gérard Lopez est concurrencé par deux autres candidats. Le duo constitué de Pascal Rigo et Stéphane Martin souhaite également reprendre le FCGB suite au départ de King Street. Didier Quillot, l’ancien président de la LFP, a aussi déposé son offre pour la reprise des Girondins. Mais pour le journal régional, l’ancien président du Lille OSC est le favori pour la succession de King Street et de Frédéric Longuépée. L’homme d’affaires s’est illustré avec sa politique de trading chez les Dogues. Lesquels ont enregistré les plus grosses ventes de leur histoire sous la présidence du Luxembourgeois. L’été dernier, le club nordiste a empoché plus de 80 millions d’euros de Naples pour Victor Osimhen. La vente du Nigérian, recruté à 12 millions, constitue la plus grosse jamais réalisée par Lille.