ASSE Mercato : Officiel, Puel s'offre un nouveau gardien de but

Publié par ALEXIS le 23 juin 2021 à 22:36

Un jeune gardien de but du Nîmes Olympique a quitté le club relégué en Ligue 2 au profit de l’ ASSE. Son arrivée chez les Verts a été officialisée sur les réseaux sociaux.

ASSE : Cédric Boustouler rejoint les Verts

L’ ASSE va accueillir un jeune portier au sein de son équipe réserve. Cedric Boustouler a quitté le Nîmes Olympique pour rejoindre le club ligérien. Son arrivée à l’AS Saint-Étienne a été officialisée par le site internet Le 11 de Nîmes. « Le gardien Cédric Boustouler s'engage avec l'AS Saint-Étienne », a écrit la source. Le joueur de 17 ans va poursuivre sa progression chez les Verts. À la suite de l’information du média, le concerné a lui-même confirmé sa signature à l’ ASSE, sur son compte Instagram. Cédric Boustouler a passé sept saisons consécutives au Nîmes Olympiques. Il quitte donc le Gard pour intégrer l’Académie des Stéphanois, sise au Centre sportif Robert-Herbin.

Pour rappel, l' ASSE compte quatre gardiens de but au sein de son équipe première. Après le départ de Stéphane Ruffier, Claude Puel a pu compter sur Jessy Moulin (35 ans), mais également sur le jeune et prometteur Stefan Bajic (19 ans). Après la blessure du N°1 et sa doublure, le manager général des Verts avait fait appel à Étienne Green (21 ans le 19 juillet) en fin de saison. Et ce dernier a été décisif lors des 8 derniers matchs de Ligue 1 dernière. Il a concédé 8 buts et a réussi 3 clean sheet. Il y a également Boubacar Fall (20 ans) arrivé du Sénégal en janvier 2021.