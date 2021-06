LOSC Mercato : Succession de Fonte, un défenseur belge ciblé

Publié par Ange A. le 24 juin 2021 à 10:05

Le Lille OSC pourrait perdre son capitaine José Fonte cet été. Le LOSC pisterait un international belge pour assurer la succession du défenseur central portugais en fin de contrat.

LOSC Mercato : La succession de José Fonte déjà ouverte ?

Avec son statut de champion de France, le Lille OSC va vivre un été difficile. Plusieurs éléments sont en effet susceptibles de quitter le LOSC durant le mercato estival. Le club nordiste a déjà perdu Mike Maignan parti à l’AC Milan contre 15 millions d’euros. Entraîneur des Dogues depuis décembre 2017, Christophe Galtier est annoncé sur le départ alors qu’il lui reste encore un an de contrat. Le Marseillais est proche de rejoindre l’OGC Nice. En fin de contrat, José Fonte pourrait également quitter le club nordiste. La Voix du Nord révélait que le défenseur de 36 ans avait déjà reçu une offre de prolongation. Mais celle-ci ne conviendrait pas au Portugais. Alors qu’un départ de Fonte se profile, la direction du Lille s’intéresse à un défenseur international belge.

Dedryck Boyata pour remplacer Fonte à Lille

Correspondant de RMC Sport en Belgique, Sacha Tavolieri révèle un intérêt du Lille OSC pour Dedryck Boyata. Actuellement à l’Euro, le défenseur central ne dispose plus que d’une année de contrat avec le Hertha Berlin. Alors qu’une prolongation ne semble pas dans les tuyaux avec le pensionnaire de Bundesliga, le Diable Rouge aux 25 sélections pourrait partir cet été. Passé par Manchester City, Bolton, Twente et le Celtic Glasgow, Boyata pourrait découvrir la Ligue 1 la saison prochaine. Sa valeur marchande est estimée à 8 millions d’euros sur Transfermarkt. Dans ce dossier, le champion de France devra se méfier de la concurrence de l’Olympique Lyonnais. Avec les probables départs de Joachim Andersen et Djamel Benlamri, Juninho pourrait passer à l’offensive pour recruter cette cible de longue date.