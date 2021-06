PSG Mercato : Après Ramos, Leonardo prévoit une surprise à 10M€

Publié par JEAN-LUC D le 26 juin 2021 à 06:30

À la recherche d’un nouveau défenseur central de classe mondiale, le PSG est cité comme le grand favori pour accueillir Sergio Ramos qui vient de quitter librement le Real Madrid. Mais outre l’ancien capitaine madrilène, Leonardo creuse une autre piste à 10 millions d’euros.

Le PSG intéressé par une pépite équatorienne

Malgré la présence de Marquinhos et Presnel Kimpembe, le Paris Saint-Germain s’active intensément pour attirer Sergio Ramos. Après seize années et 22 trophées, l’international espagnol n’a pas trouvé d’accord avec son président Florentino Pérez et a donc fait ses adieux au Real Madrid jeudi passé. Selon le média ABC, Mauricio Pochettino, le coach parisien, a demandé à Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo d’accepter les conditions du joueur de 35 ans, à savoir un bail de deux ans et un salaire de huit millions d’euros par saison, afin qu’il rejoigne son groupe cet été.

Les discussions sont en cours entre les deux parties et l’intérêt réciproque. Mais le PSG ne compte pas s’arrêter à ce renfort colossal pour la charnière centrale. En effet, d’après les toutes dernières informations du journal Estadio Deportivo, le Paris Saint-Germain s’est renseigné pour Piero Hincapié. Actuellement à la Copa América avec sa sélection, l'international équatorien de 19 ans fait partie des révélations de cette compétition. Impressionnant par sa sérénité, son aisance balle au pied et surtout sa polyvalence puisqu’il est capable d’évoluer dans l’axe comme sur le côté gauche de la défense. Mais le Paris SG n’est pas seul sur cette piste.

Grosse bataille européenne pour Piero Hincapié

Sous contrat avec le club argentin du CA Talleres jusqu’en juin 2025, le jeune crack équatorien pourrait bientôt connaitre sa première expérience européenne. Selon le média espagnol, outre le Paris Saint-Germain, Piero Hincapié intéresse aussi l’Atlético Madrid, l’AC Milan, le Celtic Glasgow, le RC Lens, l’AS Rome ou encore le Bayern Munich. Au-delà de la grosse concurrence qu’il devra affronter, Leonardo devrait également prévoir un chèque de 10 millions d’euros pour parvenir à ses fins avec Piero Hincapié.