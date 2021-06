PSG Mercato : Sergio Ramos prépare son déménagement pour Paris

Publié par JEAN-LUC D le 24 juin 2021 à 18:30

Après des adieux émouvants au Real Madrid, Sergio Ramos prépare la suite de sa carrière. À 35 ans, le légendaire défenseur central pourrait débarquer au PSG dans les jours à venir. L’affaire est bien avancée et le joueur s’apprête déjà pour sa future nouvelle vie à Paris.

Sergio Ramos a choisi le PSG

Mercredi, le journal espagnol La Razon a indiqué que le Paris Saint-Germain est à ce jour l’option qui a le plus de poids pour Sergio Ramos. Après le Real Madrid, l’international espagnol se verrait bien dans un vestiaire avec lequel il s’entend bien. Et la présence de Neymar, Keylor Navas, Pablo Sarabaia, Angel Di Maria et Sergio Rico est un atout considérable pour le PSG dans le choix de Ramos. "Depuis que son départ du Real Madrid semble clair, l’ancien capitaine madrilène a toujours considéré l’option du PSG comme sa préférée. C’est le seul club européen qui peut répondre aux attentes sportives de Ramos. Ce serait également le seul club qui serait prêt à le signer pour deux saisons, une exigence qui a ruiné sa négociation avec Madrid. Le second élément est la présence de joueurs que Ramos apprécie beaucoup à Paris comme Neymar ou Navas."

"Neymar et Keylor Navas l’attendent à bras ouverts et ont convaincu le reste de l’équipe du grand apport sportif de l’Espagnol qui a remporté 4 champions et une Coupe du monde, parmi de nombreux autres titres. Autre chose déterminante : un entraîneur comme Mauricio Pochettino qui le connaît et qui parle la même langue. Une autre raison qui a fait pencher la balance est la ville de Paris, destination favorite de sa famille", explique le quotidien généraliste. Une information confirmée par la Cadena SER qui précise que Ramos se dirige effectivement vers le PSG. L’ancien joueur du FC Séville a même déjà annoncé à plusieurs de ses ex-partenaires au Real sa signature à venir au PSG. Il se prépare même déjà à son prochain aménagement dans la capitale française.

Sergio Ramos se renseigne sur les écoles à Paris

Sur le plateau de l’émission El Chiringuito, Pipi Estrada a lâché une nouvelle qui confirme davantage le choix de Sergio Ramos pour la suite de sa carrière. Le journaliste espagnol révèle en effet que le champion du monde 2010 a contacté le gardien de but du PSG Keylor Navas et son compatriote Sergio Rico, également portier parisien, pour leur demander des renseignements sur les écoles à Paris. Alors que les rumeurs de sa prochaine signature au PSG s’intensifient, Ramos cherche déjà des établissements scolaires dans la capitale française.