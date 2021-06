Stade Rennais Mercato : L’arrivée de Camavinga prend forme au PSG

Publié par JEAN-LUC D le 25 juin 2021 à 21:24

Nicolas Holveck, le président du Stade Rennais, n’a pas caché qu'un départ d'Eduardo Camavinga n’est pas à exclure s’il refuse de prolonger son contrat qui expire en juin 2022. Intéressé par le milieu de terrain rennais, le PSG est annoncé comme le grand favori pour l’accueillir cet été.

Eduardo Camavinga trop gourmand pour le Stade Rennais

« Avec Eduardo, la situation est toujours la même. Je connais Jonathan Barnett (son représentant) depuis un certain temps, on a des appels tous les 15 jours à peu près, donc maintenant que le Championnat est terminé, on va s'asseoir avec Eduardo, avec Jonathan Barnett, voir ce qu'on peut faire. Si Eduardo peut faire une saison de plus à Rennes, on ne va pas s'en priver. S'il ne prolonge pas, il faudra envisager une solution de départ, c'est évident. Après, la priorité, c'est la prolongation », a déclaré Nicolas Holveck, lors du bilan traditionnel de fin de saison.

À un an de la fin de son engagement, l’international français de 18 ans se dirige finalement vers un départ du Stade Rennais. En effet, selon les informations relayées ce vendredi par Ouest France, Camavinga réclame un salaire de 500.000 euros aux Rennais pour parapher un nouveau bail. Une demande à laquelle le club breton n’est pas disposé à répondre favorablement. Pour éviter de le voir partir gratuitement l’été prochain, le SRFC va donc placer le protégé de Bruno Genesio sur le marché. Et comme annoncé depuis plusieurs mois déjà, c’est le Paris Saint-Germain qui apparaît comme la destination première du natif de Miconje.

Le PSG toujours en pôle pour Camavinga

Le quotidien régional confirme que la possibilité de voir Camavinga partir de Rennes dans les semaines à venir est de plus en plus grande. Malgré des offres venues un peu partout en Europe, le joueur a fait son choix et c’est le Paris Saint-Germain. Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo disposent en effet d’une surface financière assez importante pour offrir au jeune rennais le salaire qu’il désire et signer un chèque conséquent au Stade Rennais pour boucler le transfert.

Toujours selon la même source, même si Camavinga ne possède qu’une saison de contrat, le SRFC ne compte pas le brader. Reste maintenant à savoir combien le club de Rennes va demander pour son joyau français et si le Paris SG est toujours aussi chaud pour le recruter après avoir signé Georginio Wijnaldum, venu gratuitement de Liverpool.