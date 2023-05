Titulaire indiscutable depuis quelques mois, Éder Militao connaît une période compliquée avec le Real Madrid au point d’être en grand danger !

Real Madrid : Éder Militao écarté contre Manchester City ?

Il était devenu un titulaire indiscutable au fil de la saison sous les ordres de Carlo Ancelotti, mais ses récentes mauvaises prestations en championnat et sa suspension lors de la demi-finale aller pourraient coûter cher à Éder Militao. Selon les informations de AS, le tacticien italien aurait totalement revu ses plans pour le match retour contre Manchester City en vue de la bonne performance globale de la charnière David Alaba et Antonio Rüdiger. Le Brésilien pourrait en effet se retrouver sur le banc au coup d'envoi de ce match ô combien important pour la saison du Real Madrid.

"Il faut qu’il se réveille rapidement", voici les mots durs employés par Carlo Ancelottisur Éder Militao après la rencontre contre la Real Sociedad où le défenseur de 25 ans avait été coupable sur le but de Kubo, l'ex-pépite merengue. L'international brésilien aurait perdu les faveurs et sa place de titulaire indiscutable au profit de ses concurrents.

Un avenir pas inquiété pour autant

Malgré cette baisse de régime, les dirigeants madrilènes ne compteraient pas se séparer d'Éder Militao dans le futur. En effet, il ferait partie de la liste des joueurs intransférables réalisée par Florentino Pérez en amont du mercato estival. Il partagerait la liste avec Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouameni ou encore son compatriote Vinicius Jr, qui seraient jugés comme le futur de la Casa Blanca.

Recruté en provenance du FC Porto pour environ 50 millions d'euros à l'été 2019, il avait mis un certain temps avant de devenir un élément clé de la défense madrilène. Si cette fin de saison s'annonce compliquée pour lui, nul doute que son futur avec le Real Madrid promet d'être radieux.