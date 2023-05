Le Real Madrid pourrait bientôt formuler une offre pour Andrew Robertson pour compenser l'éventuel départ de Ferland Mendy cet été.

Mercato Real Madrid : Andrew Robertson fait partie des cibles à gauche

À en croire les informations du Daily Mail, le Real Madrid s'activerait à trouver un remplaçant à son latéral gauche Ferland Mendy et pourrait tenter de recruter Andrew Robertson. Les champions d'Europe en titre ont placé le capitaine de l'Ecosse parmi une liste de renforts potentiels. Ferland Mendy a été longtemps blessé cette saison. Carlo Ancelotti l'a remplacé par Eduardo Camavinga, mais le milieu français ne se plaît pas à ce poste et aimerait retrouver son poste de prédilection.

Dans cette optique, Florentino Pérez cherche une solution dans ce mercato. Pièce maîtresse du 11 de Jürgen Klopp à Liverpool, Andrew Robertson n'a toutefois jamais manifesté d'envie de départ. Le média anglais précise que le Real Madrid pourrait formuler une offre à hauteur d'un peu plus de 40 millions d'euros, ce qui ne serait sans doute pas assez pour le latéral de Liverpool, dont la réputation n'est plus à prouver. La valeur marchande d'Andrew Robertson se situe aux alentours de 50 millions d'euros, mais Liverpool n'a aucun intérêt à le vendre et n'a pas besoin d'argent.

Ferland Mendy pourrait rester au Real

Les Reds pourraient ainsi être difficiles à convaincre et ne céderont pas leur joueur si facilement. Le Real Madrid s'est également renseigné sur la piste qui mène à Alphonso Davies, mais le Bayern Munich souhaite absolument prolonger le contrat de sa star canadienne, qui court jusqu'en 2025. Le départ de Ferland Mendy n'est pas sûr, mais le Français ne s'est jamais imposé au Real Madrid, et n'a disputé que 17 rencontres de Liga cette saison. Le Real Madrid va se montrer actif au prochain mercato, avec la signature prochaine de Jude Bellinghamet l'intérêt pour d'autres joueurs en attaque.