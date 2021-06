OL Mercato : Duel londonien annoncé pour une pépite lyonnaise

Publié par Ange A. le 28 juin 2021 à 07:30

L’Olympique Lyonnais pourrait céder un de ses cracks à un club de Londres cet été. Selon les informations de la presse anglaise, un milieu de l’ OL suscite l’intérêt de deux clubs basés dans la capitale anglaise.

Un crack de l’ OL courtisé en Premier League

Après le départ de Memphis Depay de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas entend céder les joueurs désireux de partir. Pour le président de l’ OL, il n’est plus question de retenir des joueurs ayant des envies de départ. L’idée pour le président lyonnais étant de ne plus laisser filer des joueurs libres comme cela a été le cas avec l’attaquant néerlandais, recruté gratuitement par le FC Barcelone. Longtemps annoncé sur le départ, Houssem Aouar devrait quitter Lyon cet été. Le milieu de 22 ans ne manque pas de prétendants, notamment à l’étranger. Il suscite surtout l’intérêt de deux clubs anglais. Aux dernières nouvelles, deux clubs basés à Londres souhaitent enrôler le milieu de terrain.

Houssem Aouar entre Arsenal et Tottenham ?

Comme le révèle le Daily Mirror, Houssem Aouar séduit à la fois Arsenal et Tottenham. Si les Gunners sont des prétendants de longue date de l’international tricolore, les Spurs viennent de s’intéresser au Lyonnais. Ce soudain intérêt de Tottenham émane de la récente nomination de Fabio Paratici. Nouveau directeur sportif des Spurs, l’Italien souhaitait déjà faire venir le joueur de Lyon à la Juventus de Turin, le dernier club où il a officié avant de débarquer à Londres. Reste maintenant à savoir s’il parviendra à écarter Arsenal et tous les autres clubs intéressés par le jeune milieu de l’ OL. Face à son rival nord-londonien, Tottenham part avec l’avantage d’être qualifié pour une Coupe d’Europe, en l’occurrence la Ligue Europa Conference. Encore lié à son club formateur jusqu’en 2023, le Gone est coté à 42 millions d’euros sur Transfermarkt. Le Lyonnais a inscrit 8 buts et 4 passes décisives en 33 matchs lors de la saison écoulée.