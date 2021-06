ASSE Mercato : Un jeune talent quitte Lyon et signe à Sainté

Publié par ALEXIS le 28 juin 2021 à 13:30

En attendant son premier renfort pour l’équipe professionnelle, l’ ASSE a attiré un jeune joueur en devenir de la région Auvergne-Rhône-Alpes à l'Etrat.

ASSE : Nathan Mouton signe à AS Saint-Étienne !

L’ ASSE attend toujours sa première recrue estivale chez les professionnels. Dans cette attente, les recruteurs stéphanois ne chôment pas, ils travaillent au renforcement de l’académie par de jeunes talents prometteurs. Ainsi, un joueur plein d’espoir en provenance de Lyon a signé chez les Verts. Il se nomme Nathan Mouthon et débarque du FC Lyon 1893. « Félicitations à notre Rouge & Blanc Nathan Mouton, joueur U13 (Génération 2008) qui signe avec l'AS Saint-Étienne. On lui souhaite le meilleur », a annoncé officiellement la formation lyonnaise. Le joueur de 13 ans va donc poursuivre son apprentissage au centre de formation des Verts. Son arrivée confirme ainsi la politique sportive de l’ ASSE toujours axée sur la détection, la formation et la promotion de jeunes talents.

Saliba et Fofana, les derniers exemples de réussite

Pour rappel, le club ligérien est classé parmi les meilleurs clubs formateurs de Ligue 1. C'est un club qui fait le plus la promotion des joueurs issus de son académie. Des joueurs comme Faouzi Ghoulam (30 ans, Naples), Joshua Guilavogui (30 ans, VfL Wolsburg) ou encore Kurt Zouma (Chelsea) ont été formés à l' ASSE. Ces dernières saisons, le club stéphanois a également réussi à lancer une nouvelle génération de joueurs talentueux sortis de son école.

Ce sont : Arnaud Nordin (23 ans), Mahdi Camara (23 ans), Charles Abi (21 ans), Aïmen Moueffek (20 ans), Stephan Bajic (19 ans, gardien de but), Étienne Green (20 ans, gardien de but), ou encore Lucas Douath-Gourna (17 ans). Sans oublier William Saliba (20 ans) et Wesley Fofana (20 ans) transférés respectivement à Arsenal (en 2019) et à Leicester City (en 2020). La pluspart de ces pépites avaient gagné ensemble la coupe Gambardella en 2019 contre Toulouse FC.