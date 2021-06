FC Nantes Mercato : Une nouvelle signature officialisée au FCN

Publié par ALEXIS le 28 juin 2021 à 22:00

Le FC Nantes n’est pas parvenu à un accord avec Randal Kolo Muani pour la prolongation de son contrat expirant en juin 2022. En prévision d’un probable départ de ce joueur, le club Nantais a promu Edoly Lukoki, un jeune attaquant de17 ans, dans l’équipe première à l’occasion de la signature de son premier contrat professionnel.

Le FC Nantes offre un 1er contrat pro à Lukoki

Le FC Nantes devrait transférer son buteur Randal Kolo Muani (22 ans) pendant ce mercato estival, à défaut de pouvoir prolonger son contrat qui prendra fin à l’issue de la saison 2021-2022. Pour anticiper le possible départ de l’international Espoir Tricolore en pointe de l’attaque des Canaris, les responsables du FC Nantes ont décidé d’offrir un premier contrat professionnel à une pépite issue de leur centre de formation. « Arrivé au FCN en 2018 en provenance de l'AS St Ouen-L'Aumône, Edoly Lukoki (génération 2004) a paraphé, ce jour, son 1er contrat professionnel d'une durée de 3 ans. Félicitations Edoly Lukoki et bravo également à ton 1er club l’AS Éragny FC », a annoncé le compte officiel dédié à l'actualité de l'Académie du FC Nantes. Selon la précision des Jaune et Vert, le néo-pro était courtisé par Arsenal, Everton et Norwich City FC l'été dernier.

Edoly Lukoki à la place de Kolo Muani ?

Pour revenir au buteur Randal Kolo Muani, il est aussi sollicité par plusieurs clubs ce mercato estival. En Ligue 1, l’ OL, à la recherche d’un attaquant de pointe pour remplacer Memphis Depay (parti au FC Barcelone), est intéressé par son profil. L’ OGC Nice est également sur les rangs pour le N°23 du FCN. Son nom est également cité sur les tablettes de Watford FC, promu en Premier League et en quête de renforts offensifs. Cependant, Randal Kolo Muani privilégie la piste menant à l’Eintracht Francfort, en Bundesliga (Allemagne). Edoly Lukoki sera-t-il le successeur de Kolo Muani ? À suivre...