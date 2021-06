ASSE : bonne nouvelle pour l'AS Saint-Étienne devant la DNCG

Publié par ALEXIS le 29 juin 2021 à 23:30

L’ ASSE est passée devant la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) ce mardi. D’après les échos en provenance de Paris, le club ligérien est passé sans aucun souci devant le gendarme financier de la Ligue de football professionnel (LFP).

ASSE : aucune mesure de la DNCG face à Sainté

Le président du directoire de l’ ASSE, Roland Romeyer et son associé Bernard Caïazzo avaient rassuré les Stéphanois avant le passage du club ligérien devant la DNCG pour la validation de sa gestion sur l’exercice 2020-2021. Et ils ont tenu leur parole, car l’AS Saint-Étienne est passée haut les mains devant les contrôleurs financiers de la LFP. Dans son relevé de décision du 29 juin 2021 publié sur son site internet, la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels indique que la « DNCG n’a pris aucune mesure à l’égard de l’ ASSE ». Cela, dans le cadre de l’examen de la situation des clubs au titre de la saison sportive 2021-2022. Contrairement aux Verts, l’Olympique de Marseille a été recalé. La DNCG a accordé un « sursis à statuer au club phocéen, dans l’attente d’éléments complémentaires demandés ».

Onze saisons de suite de bonne gestion

Pour revenir à l’ ASSE, cela fait la 11e saison consécutive que le club stéphanois passe sans problème devant la Direction Nationale du Contrôle de Gestion. Il faut souligner que les clubs professionnels sont durement éprouvés par la crise sanitaire, sportive et économique due à la pandémie de la covid-19 depuis mars 2020. Concrètement, ils sont confrontés à de gros manques à gagner en raison de l'absence de spectateurs dans les stades lors des matchs.

Il y a également le gros déficit financier dû au retrait du diffuseur N°1 du championnat. En effet, Sainté et les autres clubs de la Ligue 1 et Ligue 2 ont vu leurs droits TV fondre suite au départ de Mediapro, la saison dernière.





