ASSE : Covid-19, 3 joueurs positifs et forfaits contre Monaco

Publié le 19 mars 2021 à 09:40

Trois joueurs de l’ ASSE figurant sur la liste de Claude Puel pour affronter l’AS Monaco, ce vendredi (21h), ne pourront finalement pas prendre part au match de la 30e journée de Ligue 1. Ils ont été contrôlés positifs au covid-19, selon les informations de L’Équipe.

ASSE : Moulin, Aouchiche et Nordin indisponibles contre l'AS Monaco

L’ ASSE va devoir se passer de Jessy Moulin, Adil Aouchiche et Arnaud Nordin, lors de la 30e journée de Ligue 1. Les trois joueurs convoqués par l’entraîneur des Stéphanois pour le match contre l’AS Monaco, ce vendredi soir, sont finalement forfait, d'après le quotidien sportif. Et pour cause, les derniers tests les concernant se sont avérés positifs, selon les informations de la source. « Tous trois ont été testés positifs au covid-19 », a-t-elle affirmé. Claude Puel va donc devoir recomposer son équipe de départ, car Jessy Moulin est le gardien de but N°1 et Adil Aouchiche et Arnaud Nordin sont souvent dans le Onze entrant. Le milieu offensif de 18 ans a été titulaire 17 fois en 26 matchs disputés, tandis que l’ailier gauche de 22 ans compte 15 titularisations en 25 matchs de championnat.

Incertitude pour Stefan Bajic

Pour le poste de gardien de but, l’AS Saint-Étienne peut compter sur Stefan Bajic (19 ans), doublure de Jessy Moulin, mais également, Étienne Green (20 ans) ou Boubacar Fall. Ces trois jeunes portiers sont parmi les joueurs retenus par Claude Puel. Cependant, la source annonce une incertitude sur le premier. Selon elle, Stefan Bajic « se serait blessé à l'entraînement, samedi ». Rappelons que le jeune portier de l' ASSE avait été titulaire contre le FC Sochaux en 32e de finale de la coupe de France, le 11 février dernier. Sainté avait été éliminée par le club de Ligue 1 (1-0) au stade Bonal à Montbéliard. Seizièmes de L1 et menacés de relégation, les Verts sont en quête de points pour assurer leur maintien dans l’élite. Samedi dernier, ils avaient réussi un joli coup, en allant s’imposer à Angers au stade Raymond Kopa (1-0).













Par ALEXIS