Mercato Everton : Benitez nouvel entraîneur des Toffees

Publié par Thomas le 30 juin 2021 à 03:35

Rafael Benitez sera le nouvel entraîneur des Toffees la saison prochaine. Selon le site d'information anglais The Guardian, Everton officialisera l'arrivée de l'Espagnol mercredi selon le journal, pour un contrat de trois ans. L'entraîneur, ayant notamment dirigé Liverpool pendant six années et gagné la Ligue des champions en 2005, remplacera Carlo Ancelotti parti au Real Madrid début juin. Rafael Benitéz (61 ans) deviendra le cinquième entraîneur d'Everton en cinq ans.

Une annonce controversée du coté d'Everton

L'annonce de l'arrivée de Rafael Benitéz chez les Toffees n'a pas été du goût des supporters, qui voient en l'entraîneur, un traître ayant entraîné le rival Liverpool. Ces derniers ont même déployé des banderoles menaçantes à l'encontre du directeur technique le mettant en garde d'une possible arrivée au Goodison Park. L'entraîneur, pour rappel, était à la tête de la légendaire équipe de Liverpool lors de sa remontada contre l'AC Milan en finale de Ligue des Champions en 2005, avec notamment des stars comme Steven Gerard ou Xabi Alonso.

Bien que la rivalité entre les deux clubs soit plutôt pacifique, les supporters d'Everton ne laisseront aucune chance au technicien espagnol. Reste à voire désormais la réaction du côté des fans des Reds.

Un championnat bien connu pour un entraîneur expérimenté

La Premier League est un championnat que connait très bien Rafael Benitéz, hormis les six années passées sur le banc de Liverpool, il a coaché les Blues de Chelsea lors de la saison 2012/2013. Il est ensuite resté à Newcastle United pendant trois saisons. L'expérience de l'Espagnol a très probablement pesé dans la balance lors du départ de Carlo Ancelotti au Real de Madrid. Outre la Premier League, Benitez a également officié en Chine du côté du Dalian Yifang FC. Au-delà du défi de convaincre les supporters d'Everton pour l'instant très retissants, le tacticien aura pour mission de recoller les Toffees vers le haut du tableau, après une triste 10ème place cette saison.





