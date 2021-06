Barça Mercato : Une jeune pépite du PSG file à Barcelone

Publié par Thomas le 30 juin 2021 à 19:01

La jeune pépite du Paris Saint-Germain, Kays Ruiz-Atil, est sur le point de rejoindre son ancien club formateur, le FC Barcelone, qu’il avait laissé en 2016. Le milieu de terrain de 18 ans était parti de la Masia il y a cinq ans pour rejoindre les jeunes du PSG, club avec lequel il a fait ses débuts en professionnel cette saison.

PSG : Kays Ruiz-Atil, une précocité entre la France et l’Espagne

Après avoir commencé le foot à l’Olympique Lyonnais, le jeune footballeur était arrivé au centre de formation du FC Barcelone lors de la saison 2009-2010, quand il n’avait alors que 8 ans. En 2016, Kays Ruiz quitte la Catalogne pour rentrer dans son pays. Cette fois, c'est le Paris Saint-Germain qui le recrute pour l'intégrer dans l’équipe jeune et lui faire signer un contrat pro par la suite. Après l'intégration de Ferran Jutglà du RCD Espanyol, dans l’équipe de la Masia, Kays Ruiz deviendrait le deuxième joueur recruté par la filiale Blaugrana de Sergi Barjuan pour la saison prochaine.

Un joueur technique avec l’ADN barcelonaise

Le joueur franco-marocain a disputé cette saison sept rencontres avec l’équipe première parisienne et a joué 180 minutes en pro. Toutes ses titularisations ont été réalisées lors d’un match de Ligue 1 et avec Thomas Tuchel, l’ex-entraîneur du PSG sur le banc. Kays Ruiz se démarque par son style de jeu propre au centre de formation du FC Barcelone. Le joueur diffère des autres jeunes du Paris Saint-Germain plutôt physiques et rugueux, lui, qui est plutôt frêle mais doté d’une technique et d’une vision de jeu rare à cet âge-là (18 ans). Son choix de retourner en Espagne n’est donc pas anodin, le championnat y est plus technique, et les attentes sont moins portées sur le physique des joueurs mais plus sur leur vista et leur technique.





